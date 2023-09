Invece del Ponte: "Non è vero che il Pil della Sicilia è più basso per la continuità territoriale" - Tempostretto

Guido Signorino, ordinario di Economica applicata all'Unime, confronta i dati di Sicilia, Calabria e Sardegna

MESSINA – “Invece del Ponte” ha contestato la narrazione secondo cui il basso Pil della Sicilia possa ricollegarsi alla mancanza di continuità territoriale con la penisola italiana e l’Europa, tesi utilizzata da chi parla del ponte sullo Stretto come di una “necessità per ridurre o azzerare il gap”. E lo fa con l’analisi del professore Guido Signorino, ordinario di Economia applicata presso il Dipartimento di Economia dell’Università di Messina, oltre che ex vicesindaco e assessore della Giunta Accorinti.

L’analisi paragona i Pil di Sicilia, Calabria e Sardegna

Quest’ultimo avanza tre domande. La prima riguarda la Calabria: “Come mai la Calabria, in totale continuità territoriale, ha un Pil procapite più basso di quello dell’isola?”. Si parla di 17.617 euro contro 18.403. Cifre che poi vengono apportate anche alla Sardegna, nel secondo quesito: “Come mai la Sardegna, priva di continuità territoriale, ha un Pil procapite di 21.876 euro, più alto di Calabria, Sicilia e quasi tutto il Mezzogiorno?”.

E il terzo quesito: “Ci saranno ragioni più profonde?” Signorino spiega: “Se i problemi di sviluppo della Sicilia fossero dovuti all’insularità, varcato lo Stretto dovremmo avere uno sviluppo ‘ordinario’ e la Calabria dovrebbe essere ‘locomotiva’, competendo con Lombardia o Trentino AltoAdige. Invece no: la ‘continuativa’ Calabria è più ‘tardiva’ della ‘isolata’ Sicilia. E la Sardegna batte anche Campania, Puglia, Molise e (forse) Basilicata, alla faccia dell’insularità. Magari PIL procapite e sviluppo tardivo di Sicilia e Mezzogiorno non dipendono dal ponte che non c’è, ma da altro.

Le ragioni secondo Signorino

E prosegue: “Per esempio, guardiamo alcune statistiche di funzionalità dell’istruzione. In Sardegna la inadeguatezza di competenze alfabetiche è al 44,2%, in Sicilia al 51,3%, in Calabria al 51%; la inadeguatezza di competenze numeriche, pari al 55,3% in Sardegna, è in Sicilia al 61,7% e in Calabria al 62,2%. La partecipazione culturale fuori casa è in Sardegna del 21,8%, in Sicilia del 15,5%, in Calabria del 12%. La fruizione di biblioteche è del 10,7% in Sardegna, del 4,4% in Sicilia, del 5,2% in Calabria (dati ISTAT, 2023, Rapporto BES 2022). Se vogliamo lo sviluppo del sud, invece del ponte, investiamo in settori ad alta ricaduta occupazionale per euro speso e dunque a elevato effetto moltiplicativo (ad esempio efficientamento energetico, tutela del territorio, prevenzione antisismica), in istruzione e cultura, in sanità. Sono questi gli investimenti più importanti e redditizi: prevengono costi molto importanti e riguardano la risorsa economica più preziosa: il ‘capitale umano’. Piantano radici solide per la crescita, che vanno nelle profondità del tessuto sociale, offrendo in prospettiva sviluppo sostenibile per il territorio, l’ambiente e la società”.