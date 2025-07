Ippica, Emilia Grasso del club Paolo Ferretti bronzo all’Open d’Italia

A S. Giovanni in Marignano si è tenuto il più importante appuntamento dedicato al salto ostacoli Pony. Piazzati anche Logiudice e Liotta

MESSINA – Il club ippico Paolo Ferretti è stato presente come ogni anno all’appuntamento dell’Open d’Italia, quest’anno in programma dal 25 al 29 giugno presso l’Horse Riviera Resort a San Giovanni in Marignano. Il club peloritano, capitanato dal vulcanico istruttore Giovanni Liotta, ha schierato Ginevra Logiudice su Manitù in Lp60 cat.B, Alfredo Liotta su Orchid’s Gerona in Lp70 cat.C ed Emilia Grasso su Hermès du Vert in Lp80 cat.C.

Tutti i binomi hanno raggiunto le rispettive finali, con la Logiudice 10° in classifica finale e Liotta 24°, risultato importante visto che la prima era in una categoria con 36 partenti e il secondo con 70. Ma è proprio Emilia, in una categoria con 130 partenti, che al termine di tre giornate di gara entusiasmanti, dopo il bronzo nel 2023 nella finale nazionale di Coppa Italia a Cervia nei Pony Games e l’oro in Lp50 del 2024 nel salto ostacoli sempre all’Open d’Italia, viene insignita nel 2025 della medaglia di bronzo negli under 10 in Lp80 cat.C. L’ennesimo sigillo dell’istrionica amazzone Messinese che fa ben sperare.

Articoli correlati