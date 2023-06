Irregolarità in un cantiere edile a Taormina, sanzioni per oltre 15mila euro - Tempostretto

I carabinieri hanno denunciato il titolare e sospeso l'attività

TAORMINA – I carabinieri della stazione di Taormina e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Messina hanno sottoposto a verifica un cantiere edile nella Perla dello Jonio. Nel corso dell’attività ispettiva, i militari dell’Arma hanno accertato violazioni alla normativa di settore e, in particolare, la mancanza di misure tecniche necessarie ad eliminare o ridurre al minimo il rischio elettrico e la mancanza di idonee misure per evitare il pericolo di cadute dall’alto. Il titolare è stato pertanto denunciato all’Autorità giudiziaria ed a suo carico sono state comminate ammende e sanzioni per oltre 15.000 euro, con la contestuale sospensione dell’attività dovuta alle violazioni riscontrate.