 Isola di viale San Martino: aperto il tratto lato monte tra via Maddalena e via Luciano Manara

Isola di viale San Martino: aperto il tratto lato monte tra via Maddalena e via Luciano Manara

Marco Ipsale

Isola di viale San Martino: aperto il tratto lato monte tra via Maddalena e via Luciano Manara

sabato 28 Marzo 2026 - 12:20

L'isola pedonale si allunga: resta da completare solo l'ultima porzione fino a via Santa Cecilia entro il 30 aprile

Passo in avanti per il completamento dell’area pedonale nel cuore di Messina. E’ stato aperto alla fruizione il tratto del viale San Martino, lato monte, compreso tra via Maddalena e via Luciano Manara.

I lavori di pavimentazione e riqualificazione in questa porzione di viale sono dunque conclusi, permettendo ai pedoni di percorrere liberamente lo spazio prima interessato dal cantiere. Il nuovo tratto si ricongiunge alla parte già pedonalizzata, estendendo l’area sottratta alle auto nel centro cittadino.

Verso il completamento totale

Con l’ultima apertura, il cronoprogramma entra nella sua fase finale. Per completare la prima parte del viale San Martino manca infatti un solo tassello: il tratto compreso tra via Luciano Manara e via Santa Cecilia.

Secondo le previsioni, i lavori in quest’ultima porzione dovranno essere ultimati entro il prossimo 30 aprile. Una volta consegnata anche questa parte, l’isola pedonale del viale sarà interamente percorribile, trasformando definitivamente il volto della principale arteria commerciale della città.

A quel punto si passerà all’incrocio di via Santa Cecilia, che dovrà essere completato in due mesi, teoricamente maggio e giugno, e sarà realizzato in due fasi in modo da lasciare sempre una corsia libera al transito.

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