Elezioni Messina 2026, ecco il nuovo Consiglio comunale: i nomi dei 32 consiglieri

Basile con il premio di maggioranza ne ha 20. Il Pd 3, il centrodestra gli altri 9. Ecco chi c'è (e chi è rimasto fuori).

MESSINA – Il nuovo Consiglio comunale prende forma. In attesa della fine dello spoglio di tutte e le 253 sezioni cittadine (ne mancano all’appello ancora 27 sul sito del Comune di Messina alle ore 22.00, ndr), il quadro si è quasi del tutto delineato. E non mancano i colpi di scena, i ritorni e i grandi esclusi.

La divisione dei 32 seggi

A partire dalla ripartizione dei seggi, che vedrà il premio di maggioranza assegnato a Federico Basile, con 20 “posti”: 7 a Sud chiama Nord, 4 a Basile sindaco, 3 a testa per Messina protagonista, Federico per Messina e Amo Messina. Per il metodo d’Hondt, il sistema proporzionale dovrebbe assegnare poi 3 seggi al Pd e 2 ciascuno alle quattro liste che hanno superato il 5% nel centrodestra: Fratelli d’Italia, Popolari e Autonomisti – Grande Sicilia, Scurria sindaco e Lega. A tutti loro si aggiunge proprio Marcello Scurria, consigliere per la regola del miglior perdente. Proprio il “posto” in più della Lega, rientrata sul filo oltre lo sbarramento, è stato (ed è) in discussione fino alla fine, conteso con Fratelli d’Italia, la migliore delle liste del centrodestra. E quindi? Chi ci sarà?

I 20 consiglieri di Basile

Partendo dai 20 del sindaco Basile, il conto è presto fatto. Sono 7 i seggi per Sud chiama Nord, occupati da (in ordine di preferenze): Serena Giannetto, Nello Pergolizzi, Nicoletta D’Angelo, Massimiliano Minutoli, Antonella Feminò, Liana Cannata e Alessandra Calafiore. Qualora dovessero dimettersi i tre ex assessori, magari per tornare a ricoprire lo stesso incarico (com’è accaduto 4 anni fa), subentrerebbero Sara Di Ciuccio, Giuseppe Busà e Valeria Asquini (e per ulteriore scorrimento Salvatore Papa).

I 4 di Basile sindaco, invece, saranno Nicola Maddocco, Calogero Brancatelli, Francesco Benedetto e Valentina Capone.

Poi 3 posti per Amo Messina: Peppe Chiarella, Lino Summa e Silvia Bosurgi. E 3 anche per Federico Per Messina: l’ex vicepresidente Mirko Cantello, transitato nel centrodestra e poi tornato indietro, Cetty Pirone e Francesco Asciutto. Infine 3 per Messina protagonista: Antonino Bonfiglio, Alessandro La Cava e Simona Paratore.

Gli 8+1 consiglieri del centrodestra

Nel centrodestra Fratelli d’Italia potrebbe mandare di nuovo in Consiglio comunale Libero Gioveni e Dario Carbone. Quest’ultimo, però, è alle prese con una “lotta” all’ultimo voto con l’ex consigliera della quarta Circoscrizione Debora Buda. A poche sezioni dalla fine, sono distanti una manciata di voti. Non ce la fa, invece, Pasquale Currò. Exploit di Benedetto Vaccarino e Anna Sorbello nella lista Popolari e Autonomisti – Grande Sicilia. Sono loro i più votati e i due eletti, a scapito anche dell’uscente Giandomenico La Fauci, che è stato vicepresidente d’aula durante l’ultima consiliatura. Nella lista Scurria sindaco, invece, toccherà a Simona Contestabile e Pippo Capurro, rispettivamente ex Pd ed ex Forza Italia. Infine la Lega. A sorpresa è scattato il secondo seggio e così sono stati riconfermati due uscenti: Amalia Centofanti e Cosimo Oteri (che in mattinata aveva invece già “salutato” sui social). In totale 8, più Marcello Scurria.

I 3 del Pd e gli esclusi eccellenti

Infine i tre del Pd. Mariella Perrone (ex Udc e Ora Sicilia) ha staccato tutti. Poi Alessandro Russo, davanti ad Antonella Russo. Fuori a sorpresa Felice Calabrò, che se fosse confermato al quarto posto sarebbe uno dei grandi esclusi di questa tornata elettorale. Anche in questo caso, le sezioni finali potrebbero essere decisive. Con lui, Pasquale Currò e Giandomenico La Fauci, già citati, non sarebbero riconfermati anche altri consiglieri. Tra i principali c’è Giovanni Caruso (Dc), passato con Basile in extremis, nella lista Liberi e Forti che però non ha superato lo sbarramento. Con loro anche Cettina Buonocuore, traghettata in Grande Sicilia da Forza Italia. Fuori anche Emilia Rotondo, Giulia Restuccia, Giuseppe Villari, in quota centrodestra.

Dalle liste di Basile sembrano fuori dai giochi Pippo Trischitta, Salvo Caruso, Raffaele Rinaldo, Raimondo Mortelliti, Giuseppe Schepis, Margherita Milazzo e Francesco Cipolla. Sara Di Ciuccio, Giuseppe Busà e Salvatore Papa “dipendono” dalle possibili rinunce nella lista Sud chiama Nord. Tra gli uscenti, da citare ci sono anche Rosaria D’Arrigo, Dario Zante e Federica Vaccarino, che non si sono ricandidati. L’ultima parola spetterà al seggio centrale, che si insedia domani, mercoledì 27 maggio, alle ore 9.30. Dalla nuova conta potrebbe dipendere anche l’assegnazione del secondo seggio alla Lega, in bilico fino alla fine e inizialmente assegnato come terzo a Fratelli d’Italia.