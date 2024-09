Isola pedonale Cairoli, per la parte a valle si attende il finanziamento

L’obiettivo è di ottenerlo entro il 2024 per poi andare in appalto e realizzare una nuova pavimentazione come lato monte

MESSINA – I primi lavori si sono conclusi a dicembre 2023. Il lato monte di piazza Cairoli ha un altro volto, ora davvero pedonale, una piazza allargata al posto della vecchia strada, apprezzata dalla maggior parte dei cittadini.

Qualcosa di simile è previsto anche sul viale San Martino, almeno fino all’incrocio con via Santa Cecilia, nell’ambito dei lavori di riqualificazione della linea tranviaria, che dovrebbero iniziare a breve.

Lato valle

E lo stesso anche sul lato valle di piazza Cairoli, solo che qui è tutto fermo. Il progetto è stato verificato e validato. Prevista nuova pavimentazione, arredo urbano, illuminazione e smaltimento delle acque meteoriche.

Il quadro economico è stato aggiornato al prezziario 2024 e prevede lavori per 572mila euro più 167mila euro di somme a disposizione per un importo complessivo di 739mila euro. Ma perché ancora non si va in appalto? Perché il progetto è in fase di finanziamento, con l’obiettivo di definirlo entro dicembre 2024.

Articoli correlati