Isola pedonale di viale San Martino. Fine della prima parte rinviata al 18 luglio

Intoppi per maltempo e sottoservizi costringono alla proroga

Non si concluderanno il 7 giugno, com’era evidente, i lavori per la prima parte dell’isola pedonale di viale San Martino. L’ordinanza dirigenziale numero 763 del 4 giugno 2025 proroga la scadenza dei lavori fino al 18 luglio 2025, accogliendo una richiesta di Atm.

La decisione è dettata da ritardi accumulati principalmente a causa di alcune giornate di maltempo che hanno fermato il cantiere e, soprattutto, dalle difficoltà incontrate nella “scopertura” della strada con l’impatto sui sottoservizi preesistenti, in alcuni punti troppo elevati o vetusti. Problemi che hanno rallentato la tabella di marcia del primo tratto interessato, quello compreso tra piazza Cairoli e via Maddalena.

Le risposte di Mondello

I ritardi sono stati anche al centro di un’interrogazione del consigliere comunale Dario Carbone, rivolta al vicesindaco e assessore Salvatore Mondello. “Sono lavori nell’ambito della riqualificazione della linea tranviaria – ha risposto -, con termini contrattuali precisi, non possiamo stabilire noi il cronoprogramma di questa parte. Possiamo solo dare indicazioni di massima per mitigare le criticità”.

Mondello ha sottolineato la complessità dell’intervento, “che non si limita alla semplice asfaltatura, ma prevede la collocazione di una pavimentazione che richiede un sottofondo diverso da quello tipico stradale e attenzioni particolari, come le pendenze per lo scolo delle acque bianche e la posa delle singole mattonelle. Questa lavorazione diversa necessitava per forza dello scavo” ha precisato.

I ritardi

Ma perché i ritardi? “Spesso combattiamo anche con l’approvvigionamento dei materiali, fattore che ha contribuito ai rallentamenti. Quando si fanno lavori i disagi sono inevitabili, dobbiamo avere pazienza” – ha detto l’assessore, ricordando le agevolazioni presentate qualche mese fa per i commercianti e invitando a guardare al risultato finale: “da qui a poco avremo un salotto buono, la posta in gioco è alta”.

Ha poi assicurato un controllo quotidiano e un impegno per velocizzare le attività “laddove è possibile farlo”, agendo con “persuasione morale” verso l’impresa, per mitigare le criticità. “Sia io che il sindaco verifichiamo quasi giornalmente”.

Altro problema è quello dei sottoservizi. “Hanno inciso in maniera significativa, a causa di un regolamento sugli scavi redatto dagli stessi esecutori e della mancanza di mappature dettagliate delle reti realizzate nei decenni precedenti. Le imprese che intervengono ora hanno l’obbligo di mappatura, con effetti positivi tra qualche anno”.

