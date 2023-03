L'isola pedonale di viale San Martino sarà prorogata. Sì ai parcheggi nelle traverse - Tempostretto

Al momento è prevista fino al 16 aprile ma proseguirà anche oltre. Tornano i parcheggi nelle vie cieche

Da un lato i cittadini che apprezzano l’isola pedonale sul viale San Martino, dall’altro i commercianti che lamentavano l’eliminazione dei parcheggi nelle traverse.

Con la delibera numero 146 del 10 marzo 2023, la giunta Basile accontenta gli uni e gli altri. Al momento l’isola è prevista fino al 16 aprile ma è stata “espressa la volontà dell’Amministrazione di prorogarne ulteriormente la validità con successivo provvedimento deliberativo”. Il Pums (Piano urbano della mobilità sostenibile), in attesa di conclusione dell’iter di valutazione ambientale strategica, prevede anzi “l’asse portante della mobilità pedonale da piazza Cairoli a Villa Dante”, cioè non solo i 400 metri fino a via Santa Cecilia ma anche altri 400 metri fino a viale Europa e altri 500 metri fino a villa Dante.

Parcheggi a pagamento nelle traverse cieche

Contemporaneamente la giunta Basile delibera “di istituire la sosta a pagamento dalle 8 alle 21 di tutti i giorni (feriali e festivi), limitata ad una durata massima di due ore, con tariffa unica pari a un euro l’ora e senza esenzione dal pagamento per i residenti della Ztl del centro, nei tratti delle vie Bixio, Manara, Camiciotti e Lombardo Pellegrino compresi tra le vie Giordano Bruno e dei Mille”, in pratica le traverse che fino ad oggi sono rimaste chiuse.

L’intesa coi commercianti

Decisivo l’incontro di martedì scorso con i commercianti, perché “si è evidenziata l’importanza delle aree pedonali nel rispetto dei piani di mobilità del Comune che recepiscono le linee guida nazionali ed europee”, attività apprezzata dai commercianti “specificatamente per ciò che riguarda il miglioramento del servizio di trasporto pubblico locale, l’incentivazione degli spostamenti a piedi e il potenziamento dei parcheggi di interscambio”.

Ma i commercianti chiedevano di “contemperare le esigenze di chi si muove a piedi con quelle di chi usa il mezzo privato”. La richiesta era quindi di consentire il parcheggio nelle traverse rimaste cieche, richiesta ora accolta in via sperimentale.

L’iter burocratico

Visti i pareri favorevoli dei dirigenti dei Servizi manutentivi e dei Servizi finanziari, la giunta dà mandato al Servizio Mobilità Urbana di emettere l’ordinanza dirigenziale per l’attuazione e di inviarla a Polizia Municipale e Atm, cui spetterà il compito di prevenire e accertare le violazioni al codice della strada in area pedonale e traverse. La delibera sarà dichiarata immediatamente esecutiva con separata votazione.