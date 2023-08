Isole Eolie. 7 kg di pesce senza tracciabilità e in cattivo stato, denunciato il titolare di un locale - Tempostretto

A Panarea, quattro titolari di locali sono stati denunciati per inosservanza degli orario e capienza massima

I Carabinieri hanno denunciato il titolare di un locale, alle isole Eolie, per cattivo stato di conservazione di alimenti privi di tracciabilità, motivo per il quale sono stati sequestrati oltre 7 kg di prodotti ittici abusivamente congelati e privi di etichettatura attestante la loro tracciabilità.

I Carabinieri della Stazione di Vulcano hanno denunciato una 25enne per danneggiamento ricettazione e furto aggravato. La donna, controllata nei pressi degli imbarchi, è stata trovata in possesso di monili d’oro ed oggetti vari che dagli accertamenti risultavano provento di furto, mentre una 25enne è stata denunciata per possesso di oggetti atti ad offendere. I Carabinieri del Posto Fisso di Panarea hanno denunciato quattro titolari di altrettanti locali pubblici per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, tre riguardo agli orari di chiusura e diffusione della musica, fuori dai limiti consentiti ed uno per non aver osservato le norme a tutela della sicurezza pubblica, in ordine alla capienza massima del locale.

I militari delle Stazioni di Vulcano e Stromboli hanno invece sanzionato sei turisti per aver violato l’ordinanza del Comune di Lipari che, a causa del rischio per l’incolumità derivante dall’alta percentuale di gas registrata, inibisce l’area della sommità del cratere La Fossa di Vulcano e regolamenta i flussi turistici nell’Isola di Stromboli. Inoltre i militari della Motovedetta CC 810 Ganci hanno controllato 7 imbarcazioni e contestato 5 violazioni inerenti alla dotazione di bordo.