Isole Eolie, tutto pronto per la traversata di Vulcano dell’Italian Openwater Tour

Nel fine settimana, 1-2 giugno, quattro le gare in programma in una location patrimonio dell'umanità Unesco. 370 atleti attesi da 21 stati

LIPARI – Mancano due giorni alla seconda tappa iniziale del Challenge 2024 a Vulcano: 4 gare in programma il week end del 1 e 2 giugno nell’incantevole location di Vulcano, patrimonio dell’umanità Unesco: sono già oltre 370 gli atleti iscritti provenienti da 57 provincie differenti e ben 21 Stati di tutto il mondo. Ancora possibile iscriversi, fino a domani venerdì 31 maggio, su ItalianOpenwaterTour.

A Vulcano sarà presente Simone Ruffini, l’indimenticabile campione del mondo di Kazan 2015, alla prima esperienza nelle acque siciliane. “Sono anni che sogno di partecipare a questa gara ma è sempre stata coincidente con impegni internazionali, non vedo davvero l’ora di unirmi alla Comunità di Italian Open Water Tour e di gustarmi la bellezza di una nuotata unica al mondo” queste le parole di Ruffini. Nelle stesse ore l’altro indimenticabile Campione del mondo Valerio Cleri, presente lo scorso anno con la propria famiglia, ha definito le gare di Vulcano sui propri canali social “Top 5 delle mie personali nuotate nel mondo”.

Il Challenge 2024 proseguirà con Monate (VA) il 16 giugno (la Traversata dei Pionieri), il 29/30 giugno la new entry Gaeta (la Traversata di Ulisse), il 14 luglio Camogli (GE) (Swim in Paradise), Maccagno (VA) il 04 agosto (la Traversata dei Castelli), mentre il 10 settembre è prevista l’ottava edizione a Noli, il 23/24 settembre a Peschiera del Garda tra le mura patrimonio dell’Unesco (la Traversata dei bastioni). Si chiuderà il Challenge nell’oramai classica tappa di Ischia il 7 e 8 ottobre, anch’essa unica al mondo per scenari storici e marini. Iscrizioni su www.italianopenbwatertour.com .

Il programma della tappa di Vulcano

Apre la Super Smile Swim, gara di 3 km con partenza dalla Spiaggia delle sabbie nere alle 12.00, col suo spettacolare percorso nella baia. A seguire, alle 14:45, la seconda gara di giornata: Relay (staffetta mezzo miglio marino x 3) con uscita all’australiana per il cambio chip, distintiva del Challenge e sicuramente la più spettacolare da seguire per il pubblico al seguito.

La seconda giornata si apre con la gara di cui si parla non solo in Italia ma già anche oltre confine (sono molti gli iscritti provenienti dall’estero): la Hard Swim di 6000 mt che si svolge su un percorso segnato da scenari unici al mondo come il passaggio nella “porta” dei faraglioni di Lipari.

Il week end di gare si chiude con la Smile Swim, il classico miglio marino, che girerà sempre nella baia della Spiaggia delle sabbie nere che sarà il cuore pulsante dell’intera tappa: una distanza e percorso perfetto anche per i meno avvezzi al nuoto in acque libere.

Nuotata inclusiva nelle Eolie

Accessibilità e inclusione delle persone con disabilità sono valori e obiettivi fondamentali della manifestazione, aperto a tutti i nuotatori disabili in grado di affrontare gare in acque libere, grazie anche alla totale assenza di barriere architettoniche.

La terza edizione della traversata dedica un’attenzione particolare alla solidarietà: infatti l’evento sostiene le attività di RarePartners Onlus con cui si è redatto il Progetto [E]motion, con testimonial il triathleta genovese Alessandro Mennella affetto dalla sindrome di Usher, rara malattia degenerativa che porta alla cecità e alla sordità.