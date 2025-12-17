 Ponte sullo Stretto. Caminiti: "L’iter si ferma e sono infondati gli annunci dell’apertura dei cantieri"

Ponte sullo Stretto. Caminiti: “L’iter si ferma e sono infondati gli annunci dell’apertura dei cantieri”

Redazione

Ponte sullo Stretto. Caminiti: “L’iter si ferma e sono infondati gli annunci dell’apertura dei cantieri”

Tag:

mercoledì 17 Dicembre 2025 - 09:05

Caminiti: "lo spostamento del finanziamento è anche un segno di responsabilità del governo che si prende il tempo necessario"

VILLA SAN GIOVANNI – “E’ chiaro che l’iter si ferma e che sono infondati gli annunci dell’apertura dei cantieri nel 2026 o comunque entro fine legislatura nel 2027 fatti dal ministro Salvini. Con il rinvio al 2033 è chiaro che non c’è né l’una né l’altra”.

Così la sindaca di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti ha commentato con l’Ansa la decisione del governo di inserire nella manovra un emendamento che sposta 780 milioni di stanziamenti per l’opera nel 2033.

“Ci si è resi conto che le obiezioni all’iter procedurale per il Ponte sullo Stretto sono più che fondate. Come noi dicevamo dal 19 dicembre dello scorso anno quando abbiamo presentato il ricorso al Tar del Lazio”.

Per la sindaca lo spostamento del finanziamento “è anche un segno di responsabilità del governo che si prende il tempo necessario”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Quest’anno il Natale da Naïma Griffe è un invito a lasciarsi sorprendere
Messina. “La Parola Nuda”, appuntamenti tra poesia, musica e teatro
Ponte sullo Stretto. Il “tesoretto” revocato e i fondi statali che finiscono in tutta Italia
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED