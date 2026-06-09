Itf Città di Messina, i peloritani non si qualificano, martedì l’esordio dei Tabacco

Alle ore 14:30 il più grande Fausto opposto ad un lucky loser, in serata in campo Giorgio contro Misasi. Si chiudono i primi turni

MESSINA – Con i successi di Matteo Sciahbasi e Jacopo Bilardo, nei match di primo turno di singolare, nei confronti rispettivamente di Tobia Costanza Baragiola Mordini (6-3, 6-4 lo score) e di Daniel Bagnolini (6-3, 6-0), si è conclusa una lunga giornata sui campi in terra battatuta del Circolo del Tennis e della Vela di Messina, dove è in corso di svolgimento il torneo Itf dotato di 15 mila dollari di montepremi.

Una giornata, quella di lunedì, in cui si sono concluse le qualificazioni ma sono anche iniziati i tabelloni principali di singolare e di doppio. Nella giornata di martedì 9 giugno si completeranno gli incontri del primo turno del singolare. Terzo match sul campo centrale (non prima delle 14.30) per Fausto Tabacco, settima testa di serie del seeding, che sfiderà il lucky loser Giorgio Pistoia, mentre il fratello, Giorgio (accreditato dell’ottava testa di serie), giocherà il quinto e ultimo incontro sul campo numero 2 opposto a Giannicola Misasi. Nel pomeriggio, di scena il numero 1 del tabellone, il palermitano Gabriele Piraino (dopo la gara di Fausto Tabacco, quarto match sul campo principale), che affronterà Daniele Rapagnetta.

Il turno finale delle qualificazioni e il via al torneo di doppio

La mattinata è cominciata con i match di qualificazione che mettevano in palio un posto nel main draw. Tutti eliminati i tre messinesi in gara. Sconfitti, infatti, Alberto Caratozzolo (6-0, 6-2, dal francese Reco), Fabio Varsalona (nell’immagine in evidenza) e Federico Gargano, quest’ultimi due al match tie break del terzo e decisivo set per mano di Antonio Caruso e del francese Rivet. Varsalona aveva vinto il primo set al tie break per 9 a 7 contro l’atleta siracusano per poi perdere 6-2 e 10-4, anche Gargano aveva vinto il primo set al tie break, disputando un gran match, ma poi ha subito la rimonta del transalpino che ha vinto il secondo 6-0 e si è aggiudicato il match tie break per 11 a 9.

Dopo i forfait dei francesi Arthur Nagel e Pierre Delage e di Massimo Giunta, fresco di successo al 30 mila dollari di Caltanissetta, sono entrati in tabellone i lucky loser Jacopo Antonelli, Simone Macchione e Giorgio Pistoia. Al via oggi anche il torneo di doppio che ha visto la disputa di quattro match.

I risultati di lunedì 8 giugno

Primo turno – main draw

Sciahbasi b. Baragiola Mordini 6-3, 6-4

Bilardo b. Bagnolini 6-3, 6-0

Doppio – primo turno

Catini-Miletich b. Ruffino-Strazza 6-4, 6-4

Caruso-Varsalona b. Di Federico-Palanza 6-3, 7-5

Darderi-Grandinetti b. Gasparo-Lanza 6-4, 6-0

Cocola-Marino b. Bombara-Caratozzolo 6-0, 6-2

Qualificazioni – turno finale

Ortenzi b. Trombini 6-4, 6-4

Caruso b. Varsalona 6-7 (7), 6-2, 10-4

Grandinetti b. Macchione 6-3, 3-6, 11-9

Reco b. Caratozzolo 6-0, 6-2

Hendrikx b. Antonelli 6-1, 6-1

Rivet b. Gargano 6-7 (7), 6-0, 11-9

Lynch b. Fanara 6-1, 6-3

Beraldo b. Pistoia 6-2, 6-2