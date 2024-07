Il funambolo Jaan Roose verso il record del mondo sullo Stretto di Messina

Superati i 2710 metri del precedente primato mondiale, per renderlo ufficiale deve completare la traversata

MESSINA – Intorno alle ore 11, Jaan Roose ha superato i 2710 metri, battendo il precedente record del mondo. Il 32 enne estone ha impiegato 2h12minuti per raggiungere questo obiettivo. La prova è iniziata alle 8:48 e dopo circa un’ora aveva superato il primo km, alle ore 10:27 aveva raggiunto i 2 km dei 3,6 totali previsti. La città di Messina è ormai in vista.

Scriviamo previsti perché in linea d’aria la distanza tra i due piloni è quella indicata (3,6 km) e che sarà il nuovo record del mondo, ma solo quando Jaan Roose metterà piede in terra sicula. Come lo stesso atleta ha spiegato col vento e col fatto che la slackline non è perfettamente dritta fa allungare la distanza. Manca adesso meno di un’ora alla conclusione della sua prova e inizia la parte in salita verso il pilone di Torre Faro.

Il vecchio record mondiale

La sua traversata, una volta conclusa, entrerà nel guinnes dei primati come la più lunga camminata su slackline della storia (3646 metri), che polverizzerebbe il precedente record di 2710 metri del percorso di Mont Dorè, in Francia, tra le mete predilette di tutta la community degli slackliner, con un distacco di oltre 900 metri.

A detenere il record sono i francesi Julien Rouex, Augustin Moinat, Arthur Lefebvre, Benout Brume, Joseph Premoselli, il tedesco Mattis Reisner e la canadese Mia Noble che hanno realizzato il record il 3 agosto 2022. Il primato che potrebbe cadere è stato realizzato presso la città di Mont Dore in Francia, posizionando una slackline a 290 metri d’altezza tra le cime Puy de l’Angle e Roc de Cuzeau.

Immagine in evidenza dalla diretta Mediaset

