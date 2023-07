Jean Alesi a Messina: "La Sicilia vissuta via mare è straordinaria" VIDEO - Tempostretto

L'ex pilota di Formula 1, figlio di siciliani, si è detto fiducioso riguardo alle ultime prestazioni positive della Ferrari

MESSINA – Jean Alesi, ex pilota di Formula 1 francese ma con genitori di origini siciliane, era a Messina nella giornata di sabato per ritirare la sua imbarcazione “Wally” e partire alla volta delle Isole Eolie e non solo. Il papà era di Alcamo, la mamma di Riesi, la Sicilia la conosce bene.

Per la cura del suo yacth si è affidato alla professionalità della Zancle 757 dell’amico Rocco Finocchiaro e constatato il lavoro si è messo personalmente alla guida per uscire dal porto di Messina alla volta di Panarea. “Da bambino – ha detto Jean Alesi – venivo dai nonni (nel Trapanese, ndr) e andavo nelle spiagge di Castellammare del Golfo, poi appena ho avuto la possibilità ho preso la barca. La Sicilia vissuta via mare è straordinaria”.

L’ex pilota Alesi sul momento Ferrari

Alesi è stato pilota in Formula 1 dal 1989 al 2001 e ha avuto una parentesi in Ferrari dal 1991 al 1995, proprio nell’ultima stagione con la Rossa di Maranello ha ottenuto la sua unica vittoria in Formula 1 nel Gp del Canada nell’edizione del 1995, nel giorno in cui compiva 31 anni. Dopo la carriera da pilota è stato opinionista, e ad oggi è presidente del circuito francese di Le Castellet.

“C’è sempre sofferenza – dice Alesi riguardo al momento attuale della Ferrari – quando le cose non vanno per il verso giusto. Credo però tanto nel progetto messo in moto con Leclerc e Sainz, possono vincere a breve. Sono molto fiducioso degli aggiornamenti di Ferrari e alcune buone prestazioni di Charles (Leclerc, ndr) fanno ben sperare. Crediamoci”.

La Formula 1 corre proprio quest’oggi in Austria al Red Bull Ring. Il via alle ore 15 quando Leclerc partirà in seconda posizione, in qualifica è rimasto dietro al campione del mondo Verstappen per pochi millesimi di secondo di scarto, mentre il compagno Sainz sull’altra Rossa partirà terzo e ha disputato una buona sprint race al sabato.

Articoli correlati