Jill Biden a Gesso, l’attesa cresce: abitanti già tra piazze e balconi con bandiere e striscioni FOTO

La first lady arriverà nel villaggio da Sigonella in tarda mattinata

MESSINA – Gli abitanti di Gesso sono in trepidante attesa per l’arrivo della first lady statunitense Jill Biden. Un viaggio, quello della moglie del presidente Usa Joe Biden, alla scoperta delle proprie radici nel villaggio che ha dato i natali ai nonni “Giacoppo”, prima di volare via e inseguire il sogno americano. Sono già in tanti ad attenderla in piazza, con Gesso off limits e un saluto a cui potranno partecipare soltanto i suoi abitanti. Bandiere e striscioni sono stati affissi in molti balconi. Le forze dell’ordine presidiano ogni via, le piazze e gli ingressi autostradali in attesa del suo arrivo da Sigonella.