Jsl, doppietta di Cipriano nel successo dell'under 17. Capitola l'under 15 contro l'Acr Messina - Tempostretto

Successo all'esordio per l'under 17 della Junior Sport Lab. Cade in casa contro l'Acr Messina la formazione dell'under 15

BROLO – Vittoria all’esordio per 3-1 della formazione dell’under 17 della Junior Sport Lab. Buona la prova offerta in casa contro la Folgore Milazzo, nella giornata d’apertura dei campionati regionali giovanili di calcio.

Con lo stesso punteggio, superata, invece, l’under 15, sempre sul sintetico del Comunale di Brolo, dall’Acr Messina. Si tratta di una sconfitta ininfluente e che non pregiudica il cammino stagionale, essendo la formazione messinese fuori classifica.

Under 17: le formazioni di JSL e Folgore Milazzo all’ingresso in campo

Under 17: due volte Cipriano e Passalacqua chiudono i conti

Nel match dei più grandi, Andrea Cipriano sblocca il risultato con una staffilata di sinistro da fuori area, il pallone colpisce la parte interna della traversa e si insacca alle spalle del portiere mamertino. I nero-verdi guidati dal mister Carmelo Emanuele centrano un palo prima dell’intervallo. Il pareggio ospite, in avvio di ripresa, mette in apprensione la difesa locale, che evita di capitolare di nuovo in due occasioni. Nel momento più complicato, spettacolare è il raddoppio di Cipriano: scatto in profondità e, dopo aver saltato tre avversari, dal limite fa partire un’imparabile conclusione. Sul tabellino del match da annotare un altro “legno” ed un montante timbrati dalla JSL. A chiudere i conti il gol di Giuseppe Andrea Passalacqua.

Non è bastata la marcatura di Lorenzo Spinella per avere la meglio dell’Acr Messina

Under 15: non basta Spinella

Nella gare degli under 15, i ragazzi allenati da Matteo Aquilia collezionano clamorose occasioni nei minuti iniziali, peccando della necessaria precisione nelle finalizzazioni. Al 27’ il tiro dalla distanza di Lorenzo Spinella vale l’1-0, ma poi l’attaccante tirrenico non riesce a raddoppiare. Nel secondo tempo, meglio i giallorossi, che mettono la “freccia” grazie al gol di Mangiola, direttamente da punizione, per poi operare il risolutivo sorpasso con i centri di Puglisi e Morvillo. Sabato doppio impegno in trasferta: U17 e U15 renderanno rispettivamente visita a Or.Sa Promosport e Torregrotta.

I risultati di giornata

Under 17: Academy Barcellona-Or.Sa. Promosport 7-0; Valle del Mela-Jonica 0-0; Fair Play Messina-Gi.Fra Milazzo sosp. Play Soccer School-Messana 1-4; Torregrotta-Comprensorio del Tindari 3-3; Junior Sport Lab-Folgore Milazzo 3-1.

Under 15: Comprensorio del Tindari-Real Gescal 2-2; Folgore Milazzo-Giovanile Rocca 1-0; Junior Sport Lab-Messina 1-3; Invictus-Stella Nascente 1-3; Gi.Fra Milazzo-Torregrotta 1-1; Vivi Don Bosco-Play Soccer School 6-1. Riposava: Ragazzini Red.

