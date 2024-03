Jsl Women sconfitta a Siracusa, al termine del girone d’andata è terza

Nella quinta giornata le neroverdi sono battute 2-1 in trasferta a Siracusa. Adesso la poule promozione osserverà una pausa di un mese

Il girone d’andata della Poule Promozione di Eccellenza di calcio femminile è terminato con una sconfitta per la Junior Sport Lab Women. Nella 5ª giornata, la squadra allenta da Marco Palmeri è stata superata, infatti, per 2 a 1 dal Siracusa allo stadio “De Simone”. Il torneo regionale si fermerà adesso quasi un mese per dare spazio alla sfida conclusiva della Coppa Italia siciliana tra Palermo e Siracusa, in programma sabato 16 marzo a San Cataldo, e, soprattutto, al “Torneo delle Regioni”. Domenica 7 aprile, la Jsl Women ospiterà, al Comunale di Brolo, la Ssd Unime nella gara d’apertura del ritorno.

Siracusa – Jsl Women 2-1

Buono l’approccio al match delle ospiti, che creano alcune occasioni propizie, non finalizzate per la troppa frenesia sottoporta, mentre sono ridotti i rischi corsi in difesa. Nel secondo tempo, gol su punizione da lontano delle aretusee, che sbloccano, così, il punteggio. Pochi minuti dopo, viene espulsa Federica Pizzino per proteste. Nel palpitante finale, un’autorete su azione d’angolo determina il raddoppio. L’immediata reazione delle neroverdi si concretizza nel centro di Chiara Venuto, che dimezza le distanze, ma i loro successivi assalti non producono l’effetto sperato. La Jsl Women effettua, quindi, il “giro di boa” al terzo posto in graduatoria con 7 punti all’attivo, frutto di due vittorie e un pareggio a fronte di due battute d’arresto.

Risultati: Cr Scicli-Giovanile Rocca 0-2; Marsala-Ssd Unime 0-0; Siracusa-Jsl Women 2-1.

Classifica: Giovanile Rocca 15; Siracusa 10; Jsl Women 7; Marsala 5; Cr Scicli 3; Ssd Unime 2.

Prossimo turno: Jsl Women-Ssd Unime; Siracusa-Cr Scicli; Marsala-Giovanile Rocca.

