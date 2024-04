Jsl Women, sconfitta di misura in trasferta contro la Giovanile Rocca

La partita del "Pippo Giacobbe" è terminata sul punteggio di 2-1. Tutto avviene nel secondo tempo, la rete delle neroverdi di Merlino

BROLO – La JSL Women ha perso di misura (2-1) la partita contro la capolista Giovanile Rocca, valida per la 2ª giornata di ritorno della Poule Promozione del campionato di Eccellenza di calcio femminile. Archiviata questa sfida, è in calendario un doppio ravvicinato impegno. Oggi infatti, mercoledì 17 aprile, si disputerà a Messina, sul sintetico del “Marullo” di Bisconte con inizio alle ore 18, la finale regionale Under 19 contro l’Alpha Sport, mentre domenica è in programma il match Jsl Women-Cr Scicli al Comunale di Brolo.

Giovanile Rocca – Jsl Women 2-1

Avvio di gara, al “Pippo Giacobbe”, favorevole alle padrone di casa, che hanno alcune buone occasioni, ma la difesa ospite regge l’urto. Nella ripresa, Sonia Scaffidi si oppone con bravura ad un’insidiosa conclusione. Con il trascorrere dei minuti, le neroverdi avanzano il baricentro della manovra e costruiscono pericolose trame offensive, vedendosi negate un penalty dopo un tocco di braccio di un difensore nel tentativo di salvare un gol. Cresce il nervosismo e vengono espulse due giocatrici, una per parte, Chiara Venuto per un fallo di gioco e Minciullo per una plateale reazione, ed allontanato lo staff tecnico ospite; decisione apparsa esagerata. L’arbitro assegna poi un rigore alla Giovanile Rocca (netto l’irregolarità di Ylenia Salerno), trasformato da Raffaele.

Palla al centro e Denise Merlino pareggia tra le comprensibili proteste delle biancoazzurre, che erano ancora nella metà campo avversaria. Il pallonetto di Graziano riporta poi avanti nel punteggio la Giovanile Rocca. Negli ultimi minuti, doppio episodio a sfavore della JSL Women: seconda ammonizione nei confronti di Jacqueline Bilardi e tiro dal dischetto non assegnato, nonostante un evidente fallo commesso nell’area locale.

Risultati: Cr Scicli-Marsala 1-2; SSD Unime-Siracusa 0-3; Giovanile Rocca-JSL Women 2-1.

Classifica: Giovanile Rocca 19; Siracusa 16; Marsala 9; JSL Women 8; SSD Unime e Cr Scicli 3.

Prossimo turno: JSL Women-Cr Scicli; Marsala-Siracusa; SSD Unime-Giovanile Rocca.