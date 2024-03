Junior Sport Lab, l’Under 17 chiude con una vittoria. Ora i playout

Vittoria contro il Comprensorio del Tindari per 2 a 1 grazie alle reti di Reale e Tumeo. Ora lo spareggio salvezza contro il Valle del Mela

BROLO – È terminata la regular season del campionato Under 17 regionale di calcio. Nel girone C, la Junior Sport Lab si è imposta, al Comunale di Brolo, sul Comprensorio del Tindari per 2 a 1 grazie ad un gol per tempo, realizzati da Cristian Reale e Cristian Tumeo e inframmezzati dal momentaneo pareggio degli ospiti. Nonostante questi tre punti, la squadra neroverde dovrà conquistare la permanenza nel playout contro il Valle del Mela, che si disputerà a Giammoro.

“Abbiamo vinto una gara complicata contro un’avversaria motivata, fisica e in salute – dichiara il tecnico Carmelo Emanuele -. La prestazione dei ragazzi è stata ottima, caratterizzata dal coraggio di giocare a viso aperto. Ora ci attende lo spareggio nel quale c’è da assicurarci la salvezza per dare continuità al progetto della società poter raccogliere in futuro i frutti di quanto seminato in questi mesi. Ci sarà da superare il fattore campo affrontando una compagine, che, proprio in casa, ha un rendimento elevato. Dispiacerà per la perdente, ma in noi c’è tanta voglia di superare questo importante ostacolo”.

Risultati. Under 17: Junior Sport Lab-Comprensorio del Tindari 2-1; Valle del Mela-Messana 0-0; Fair Play Messina-Academy Barcellona 1-2; Play Soccer School-Gi.Fra Milazzo 1-6; Torregrotta-Jonica 4-4; Folgore Milazzo-Or.Sa Promosport 1-4.

Classifica: Fair Play 56; Gi.Fra Milazzo 42; Academy Barcellona 39; Messana 37; Folgore 34; Jonica 33; Torregrotta 30; Comprensorio del Tindari 27; Valle del Mela e Junior Sport Lab 26; Play Soccer School 13; Or.Sa Promosport 8.

