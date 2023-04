Karate, la Gymnasium Sporting Club presente a Rimini - Tempostretto

Gli atleti Giovanni Petralia, Kyle Garcia e Jordy Villari hanno preso parte al XXII Adidas Open Italia Karate, manifestazione di alto livello

A Rimini lo scorso fine settimana per il “XXII Adidas Open Italia Karate” erano presenti quasi 2000 partecipanti, in una manifestazione di altissimo livello, e tra loro anche Giovanni Petralia, Kyle Garcia e Jordy Villari della Asd Gymnasium Karate Sporting Club.

Soddisfacente ma sfortunata la trasferta per i ragazzi messinesi, che nonostante l’impegno, si fermano a un soffio dal podio. “Si torna a casa sicuramente con tanta amarezza – fanno sapere dalla Gymnasium Karate Sporting Club – ma consapevoli che questi ragazzi hanno tutte le carte in regola per poter migliorare e far parte dei più grandi”.

I risultati dei tre messinesi

Jordy Villari, cat. Juniores 48 kg, supera il primo incontro imponendosi per 8-0, ma si arrende in semifinale di poule, gestendo malamente il vantaggio iniziale di 3-0 e facendosi superare dall’esperta campionessa della nazionale italiana Emma Colletti. Chiude al 9° posto su 20 atlete.

Stessa sorte per Kyle Garcia, cadetti 52 kg, che vince i primi 2 turni, rispettivamente 3-0 e 2-2(vantaggio senshu) e si ferma in semifinale di poule. Categoria molto ostica, con 67 atleti iscritti. 9° posto anche per lui.

Giovanni Petralia, Juniores +76 kg(32 iscritti) non supera neanche il primo turno, battuto da

Ulqinaku Leonardo, di Firenze, classificatosi poi 5° nella categoria.

