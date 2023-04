Kart, a Messina la 2H Endurance valida per il campionato interprovinciale - Tempostretto

Grande appuntamento al Kartodromo di Messina in collaborazione con la pista di Ispica. Domenica due ore di emozioni fino alla bandiera a scacchi

MESSINA – Andrà in scena domani, domenica 16 aprile, al Kartodromo di Messina il primo atto del Campionato Interprovinciale Endurance 2023. In programma l’appassionante 2H Endurance organizzata dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo nell’ambito della collaborazione con la pista di Ispica che prevede in tutto quattro prove stagionali per la specialità.

Cresce di giorno in giorno l’attesa tra i team, provenienti da più parti della Sicilia, pronti a darsi battaglia sul circuito per conquistare il successo a suon di sorpassi e staccate. Si correrà secondo il format prestabilito. Appuntamento alle ore 9. Dopo il tradizionale briefing e il sorteggio dei kart, motori accesi per le qualifiche della durata di 10’, utili a determinare la griglia di partenza.

Sarà una gara a squadre da vivere tutta d’un fiato, fino allo scadere delle due ore quando verrà sventolata la bandiera a scacchi. Per ogni sosta è obbligatorio il cambio kart, mentre il cambio pilota è facoltativo. Durata massima stint 25’. Al termine è prevista la premiazione sul podio dei primi tre team classificati per ogni categoria, del conduttore che ha ottenuto la pole position e il “best lap” assoluto della manifestazione.

L’assegnazione del punteggio

Oltre che per il Campionato Interprovinciale Endurance 2023 sarà attribuito anche il punteggio del campionato interno, che tiene conto esclusivamente dei risultati ottenuti presso il Kartodromo di Messina, utilizzando il simulatore dei punti Sws, da regolamento al 90% per la gara di domenica 16 aprile.

Gattopardo guida attualmente la classifica a quota 872 punti, con la coppia composta da Pietro Grima e Fabrizio Anello già brava ad aggiudicarsi la 2H Endurance dello scorso 22 gennaio servita ad aprire ufficialmente il Campionato Regionale ASI-SWS Endurance 2023.

Segue nella F1 Leopard a 836, terzo posto per The Drifters (802), poi Trinacria R.T. (766) e MRT Pro (730). Nella F2 LMT Racing Team primo a 872, davanti a Infinity MRT (836) e KFP Sport (802). Maiden MRT in vetta, infine, nella F3 (Esordienti) con 872, precedendo Ladies MRT (836) e Team Peppe (802).

Articoli correlati