Kart, a Messina la finale del campionato regionale Endurance

Diciotto i team iscritti per la gara di due ore che chiuderà la stagione. Appuntamento dalle ore 14:30 in poi per briefing, qualifica e gara

MESSINA – Atto finale per il Campionato Regionale Asi – Sws Endurance 2024 targato Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo. Oggi, sabato 7 dicembre, al Kartodromo di Messina, è in programma la 2H Endurance, settimo appuntamento che chiuderà la stagione nella specialità. Due ore di passione, brividi, emozioni ed adrenalina da vivere tutte d’un fiato, con la magia della corsa, fino alla bandiera a scacchi. Sono 18 i team iscritti all’evento (nel dettaglio 6 nella categoria F1, 5 per la F2, 7 della F3), pronti a darsi battaglia giro dopo giro, in attesa di capire chi si consacrerà campione assoluto.

Il programma della finale del campionato Endurance

Il ritrovo dei partecipanti è fissato alle ore 14.30. Una volta che verranno ultimati il briefing e il sorteggio elettronico dei kart, avranno luogo le qualifiche di 10’ per determinare la griglia di partenza e dare il via alla spettacolare 2H Endurance. Chiusura pit prevista nei primi 5’ e negli ultimi 5’. Durata massima stint 25’. La direzione gara, come di consueto, si avvarrà dell’utilizzo del VAR per esaminare nel migliore dei modi l’andamento di tutte le fasi in pista e decidere circa le eventuali penalità da infliggere. Grazie al partner Race Facer, visitando il sito, sarà sempre disponibile il live timing che

aiuterà i team manager e gli spettatori a seguire la prova con tutte le informazioni, i tempi e le comparazioni in base al numero di pit osservati dalle varie squadre. Al termine della 2H Endurance saliranno sul podio i primi tre team classificati per ogni categoria e i piloti autori di pole position e “best lap” assoluto della manifestazione, oltre a procedere con la premiazione finale del Campionato. Il punteggio verrà attribuito questa volta utilizzando il simulatore dei punti SWS al 120%.

La classifica dopo sei gare

Nelle sei gare Endurance svolte nel calendario 2024 al Kartodromo di Messina si sono registrate tre affermazioni di Leopard, due di Kairos Racing e una di Gattopardo, ottenuta nella 4H del 9 novembre scorso. Il team Leopard guida la classifica F1 con 5835 punti, davanti a Gattopardo, secondo a quota 5500, poi Trinacria R.T. 5199, Maiden MRT 4921, Kairos Next Generation 4809, Kairos Racing 4579, SenzaFiltro 3406, MRT Pro 2097. Team Killers comanda invece nella F2 con 5592, seguito da AF Sport Asd 5234, Vulcan RT 4660, Evo Speed 4233, Air MRT 3217, Team Killers 2.0 2658, EVO MRT 2206. Fire MRT leader nella F3 con 5879 punti, Ice MRT al secondo posto con 5561, terzo STP Racing 4813. Più staccate Futura RT 1798, Elettra Official 1671 e Racer Speed 1037. La tensione sale, il cuore batte forte, oggi la finale del Campionato Regionale ASI – SWS Endurance 2024.

