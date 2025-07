Kart, a Messina terzo atto del Campionato Sprint Interprovinciale

Via questo pomeriggio con una sessantina di piloti impegnati nelle tre categorie. Sarà l'ultimo appuntamento prima della pausa estiva

MESSINA – Al Kartodromo di Messina è nuovamente tempo di grandi emozioni con il Campionato Sprint Interprovinciale, prima della pausa estiva. Si svolgerà oggi, sabato 12 luglio, l’evento targato Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo, terzo atto della stagione in collaborazione con il circuito di Ispica. Sold-out le iscrizioni: 16 piloti in gara nella F1, 14 nella F2 e 29 nella F3. Brividi, adrenalina e tanto spettacolo. In pista sarà battaglia vera per conquistare il gradino più alto del podio.

Il programma della tappa Sprint

Appuntamento nell’impianto di via Ayrton Senna, all’uscita autostradale San Filippo, nei pressi dello stadio “Franco Scoglio”, dalle ore 14:30. Dopo il ritrovo dei partecipanti, il briefing ed il sorteggio dei kart, via al format che prevede Gara1 e Gara2 Sprint da 36 giri ciascuna (più una sosta obbligatoria per cambio kart), precedute dalle qualifiche di 8’, utili a determinare la griglia di partenza in base alle posizioni e alla categoria d’appartenenza. Si correrà in due distinte batterie: F1/F2 e F3. La pit, da regolamento, resterà aperta per 10’ a cominciare dal quinto giro. Le eventuali penalità verranno comminate dalla direzione gara, in base alle segnalazioni dei giudici, avvalendosi anche dell’utilizzo del Var per esaminare tutte le fasi in pista tramite le riprese video. Al termine la festa del podio: saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria, il conduttore che ha ottenuto il “best lap” assoluto della manifestazione e la pole position.

La classifica

Per quanto riguarda il Campionato Sprint interno, che tiene conto esclusivamente dei punti incamerati sul circuito di Messina, tramite il sistema di punteggio SWS l’attribuzione dei punti verrà calcolata domani al 100%. Dopo le prime due prove del Campionato Sprint Interprovinciale (il punteggio finale viene dato dalla somma di Gara1 e Gara2), andate in scena rispettivamente a Messina il 15 marzo e a Ispica il 26 aprile, Sara La Fauci guida la classifica con 3061 punti, seguita da Fabrizio Anello con 2632 e Lorenzo Tappa con 2560. Nella F1 seguono Riccardo Bartolotta (2346), Cristiano Chiarenza (2346), Mirko Chiarenza (2202), poi Broccio (1959), Truscello (1816), Greco (1703) e Barbaro (1673). Nella F2 comanda Federico Miduri con 3044 punti, precedendo Vincenzo Pino (2744) e Sebastiano Di Stefano (2344). Alle loro spalle, Corvaia (1722), Pappalardo (1722), Fichera (1544), Scardina (1444), Barbera (1322). Nella F3 Andrea Brusca si trova in vetta con 3353 punti, tallonato da Christian De Salvo a quota 3178. Stefan Cazacu (2691) terzo, quindi Samuel Cerrito (2626), Aurora Costa (2515), Gaetano Vecchio (2010), Antonio Napoli (1997). Il Campionato Sprint Interprovinciale 2025 si completerà a Ispica il 13 settembre, con la quarta ed ultima tappa prevista in calendario.