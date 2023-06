Kart. Domenica a Messina la 2H Endurace, prova del campionato interprovinciale - Tempostretto

Il via alla gara alle ore 10:30. Sono 19 le squadre iscritte, è il terzo appuntamento stagionale del campionato interprovinciale Endurance 2023

MESSINA – Diciannove le squadre iscritte alla 2H Endurance in programma domenica 11 giugno al kartodromo di Messina. Dopo le grandi emozioni regalate dalla finale nazionale Rkc Asi Sprint nello scorso week-end sul circuito di Rozzano, si torna a gareggiare per il terzo appuntamento stagionale del Campionato Interprovinciale Endurance 2023. I motori verranno accesi per la 2H Endurance, organizzata dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo, nell’ambito della collaborazione con la pista di Ispica. Le precedenti due prove si sono svolte il 16 aprile a Messina e il 20 maggio a Ispica.

Il programma della 2H Endurance

L’inizio delle operazioni al Kartodromo di Messina è fissato domenica alle ore 10:30. Una volta ultimati il briefing con i partecipanti e il sorteggio elettronico dei kart, avranno luogo le qualifiche della durata di 10’, utili a determinare la griglia di partenza. Dal via e fino alla bandiera a scacchi saranno poi due ore all’insegna dello spettacolo. Per ogni sosta è obbligatorio il cambio kart, mentre il cambio pilota è facoltativo. Durata massima stint 25’. Chiusura pit prevista nei primi 5’ e negli ultimi 5’. Tramite il VAR, come di consueto, la direzione gara controllerà l’andamento in pista e deciderà in base alle segnalazioni provenienti dai giudici circa le eventuali penalità da infliggere. Al termine dell’evento è prevista la premiazione sul podio dei primi tre team classificati per ogni categoria (F1, F2, F3), del conduttore che ha centrato la pole position e il “best lap” assoluto della manifestazione.

La classifica provvisoria del campionato

Oltre che in ottica Campionato Interprovinciale Endurance 2023 sarà attribuito anche il punteggio valido per il campionato interno, che ha già visto disputate tre prove, tenendo conto esclusivamente dei risultati conseguiti presso il Kartodromo di Messina. Utilizzato il simulatore dei punti Sws, da regolamento al 100% per la gara di domenica 11 giugno. Gattopardo guida questa classifica a quota 2770 punti, davanti a Trinacria RT con 2512 e Leopard a 2501. Seguono, scorrendo la graduatoria relativa alla F1, MRT Pro (2393) e The Drifters (2233). Nella F2 primeggia attualmente Apulia KFP Sport con 2548 punti. Maiden MRT al secondo posto con 2297, terza Ruota Veloce (923). Nella F3 in vetta Ladies MRT con 2660 punti, precedendo Evo MRT (2512) e Team Peppe (1737).

