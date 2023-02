Kart. Grima e Bottari vincono le gare inaugurali del Campionato Sprint Sws 2023 - Tempostretto

Spettacolo in pista al Kartodromo di Messina nel doppio appuntamento di domenica. Al secondo posto, in entrambe le gare, il costante Sebastian Arnò

MESSINA – Non sono mancati i colpi di scena nella giornata inaugurale del Campionato Sprint Sws 2023 al Kartodromo di Messina. Due gare entusiasmanti, da 36 giri ciascuna, con due vincitori diversi. Pietro Grima, aggiudicatosi il titolo nella scorsa edizione, ha dominato Gara1, mentre Ivan Bottari ha conquistato Gara2 grazie ad uno straordinario finale. Al secondo posto, in entrambi i casi, Sebastian Arnò.

Complessivamente ventitré i piloti impegnati in pista nel doppio appuntamento organizzato dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo, con una bella cornice di pubblico. Dopo il briefing e il sorteggio dei kart si è entrati ufficialmente nel vivo della competizione. Grazie all’ausilio del sistema Var, controllando tutte le fasi tramite le telecamere l’andamento in pista, si sono valutati gli episodi dubbi in base alle segnalazioni provenienti dai giudici, decidendo circa le penalità da infliggere. La manifestazione si è chiusa con la premiazione dei vincitori e dei primi tre classificati di ogni categoria, oltre che per “pole position” e “best lap”.

Al termine della prima giornata Pietro Grima guida la graduatoria della F1 con 1665 punti, Sebastian Arnò secondo a 1664 e Ivan Bottari terzo a 1594. Nella F2 Rocco Villa a quota 1736, poi Davide Campione (1664) e Federico Scimone (1594). Nella F3 Alessandro Maggio primo a 1736, seguito da Alice Di Bella (1664), Simone Bongiorno e Antonio Bartolotta (1559). Il 12 marzo il prossimo appuntamento in calendario con il Campionato Sprint SWS 2023 al Kartodromo di Messina.

Il racconto di Gara1

Nelle qualifiche di Gara1, con la classifica stilata sempre in base alle posizioni e alla categoria d’appartenenza, miglior tempo (38.009) realizzato da Sebastian Arnò, partito in pole position davanti a Pietro Grima. Seconda fila per Mario Barbaro e Filippo Leo. Allo spegnimento dei semafori da applausi lo scatto di Pietro Grima che ha operato il sorpasso alla prima curva in maniera fulminea, con Arnò che si è ritrovato momentaneamente scavalcato pure da Raffaele, ma bravo in seguito a riconquistare la seconda posizione. Grima ha quindi preso il largo, mantenendo saldamente il comando e giungendo in solitaria al traguardo dei 36 giri. Secondo Arnò a 5.313, mentre Anello, quattordicesimo in griglia, è riuscito a perfezionare una grande rimonta ottenendo il terzo gradino del podio, a 14.211, battendo la concorrenza di Valentino Fusco, quarto a 14.591. Quinto Ivan Bottari a 16.683, seguito da Sara La Fauci a 17.322. Nella F2 netta affermazione di Rocco Villa. Secondo Davide Campione, terzo Federico Scimone. Nella F3 ha prevalso Alessandro Maggio su Alice Di Bella e Simone Bongiorno. “Best lap” ex-aequo di Grima e Villa in 37.913.

La cronaca di Gara2

Gara2 ha riservato ancora più emozioni e il successo finale è stato in bilico fino all’ultimo. Pole position centrata da Grima in 37.888, precedendo nell’ordine Bottari, Fusco e Arnò. Al via Grima è rimasto leader, con Fusco che si è portato immediatamente alle sue spalle. La lotta per la vittoria si è però fatta serrata minuto dopo minuto, con distacchi minimi tra i piloti e tutti gli scenari apertissimi. Grima ha ceduto la prima posizione all’altezza del trentesimo giro ad un travolgente Bottari, autore di una grande performance e trionfatore alla bandiera a scacchi, stabilendo anche il “best lap” della gara in 37.885. Arnò secondo, a 0.717, ha confermato il piazzamento della prova precedente. Grima si è invece dovuto accontentare del terzo posto a 3.021. Ottima quarta Sara La Fauci, capace di recuperare ben sette posizioni, a 11.317. Raffaele quinto a 13.395, Minutoli sesto a 13.604, mentre Fusco è scivolato settimo e Leo ha concluso ottavo (da ventunesimo in partenza). Nella F2 un altro sigillo di Villa, con Campione e Scimone a completare il podio. Nella F3 ha avuto la meglio ancora Maggio, con Di Bella e A. Bartolotta sul podio.

Articoli correlati