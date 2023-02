Kart, il campionato "Sprint Sws 2023" inizia a Messina - Tempostretto

La prima gara della stagione è organizzata dal Karting Club Messina. Partenza alle ore 15 di sabato 4 febbraio, in programma due gare da 36 giri ciascuna

MESSINA – Comincia ufficialmente sabato 4 febbraio al Kartodromo di Messina il Campionato Sprint Sws 2023. Il doppio appuntamento relativo alla prima giornata, organizzato dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo, è fissato con inizio alle ore 15.

Dopo il tradizionale briefing cui parteciperanno tutti i piloti e il sorteggio dei kart, si accenderanno i motori per procedere secondo il format prestabilito. Le qualifiche della durata di 8’ serviranno a determinare la griglia di partenza, in base alle posizioni e alla categoria d’appartenenza, per le due gare da 36 giri ciascuna. È obbligatoria una sosta per cambio kart. Emozioni assicurate tra staccate al limite, accelerazioni e sorpassi, fino alla bandiera a scacchi.

I protagonisti della prima gara

Particolarmente ricco l’elenco degli iscritti. Saranno al via, su tutti, Pietro Grima, chiamato a difendere il titolo dopo essersi aggiudicato il campionato nel 2022, Valentino Fusco e Denis Raffaele, rispettivamente secondo e terzo nella scorsa edizione.

E poi, sempre per la F1, a darsi battaglia in pista, ci saranno Lorenzo Tappa, Antonio Minutoli, Pietro Talluto, Sebastian Arnò, Filippo Leo, Fabrizio Anello, Sara La Fauci, Lio Sturiale, Ivan Bottari, Daniele Zumbo, Davide Romano, Riccardo Bartolotta, Federico Miduri e Mario Barbaro.

Al termine della prova d’apertura del Campionato Sprint SWS 2023 verranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria (F1, F2 e F3), oltre al conduttore che ha ottenuto il “best lap” assoluto della manifestazione e la pole position.

Il regolamento del campionato Sprint

Il regolamento del campionato prevede complessivamente 16 gare Sprint distribuite in otto giornate. Verrà adottato il sistema di punteggio Sws. Di seguito lo schema di assegnazione per le varie gare che si svolgeranno nelle date indicate. 4 febbraio: 85%; 12 marzo: 90%; 26 marzo: 95%; 13 maggio: 100%; 24 giugno: 100%; 22 luglio: 110%; 4 novembre: 115%; 2 dicembre: 120%. Le prove del 26 marzo e 24 giugno saranno valide anche per il Campionato Interprovinciale in collaborazione con la pista di Ispica.