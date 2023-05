Kart, le due gare sprint di Messina a Grima e Fusco - Tempostretto

Sorprese ed emozioni nell’appuntamento con le due prove da 36 giri ciascuna valido come quarto atto stagionale della specialità individuale

MESSINA – Due diversi protagonisti e tanto spettacolo nel quarto appuntamento stagionale al Kartodromo di Messina valido per il Campionato Sprint Sws, organizzato dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo. Sono stati 25 i piloti partecipanti alle due gare Sprint da 36 giri ciascuna, con le qualifiche di 8’ servite a determinare in entrambi i casi la griglia di partenza. Obbligatoria, da regolamento, una sosta per cambio kart.

In chiusura dell’evento è stata effettuata la premiazione dei primi tre classificati di ogni categoria (F1, F2 e F3) in gara1 e gara2, oltre che per il “best lap” assoluto della manifestazione e la pole position. In base al sistema di punteggio Sws i punti validi per il Campionato Sprint Sws sono stati attribuiti in questa occasione al 100%. I riflettori si accendono adesso tutti sull’evento più prestigioso del calendario Endurance, l’attesissima 24H Wek di Messina in programma il 27 e 28 maggio al Kartodromo di Messina che richiamerà piloti provenienti da varie regioni d’Italia e anche dall’estero.

Gara1

A conquistare la pole position di gara1 è stato Carmelo Garufi con il tempo di 37.695, superando la concorrenza di Pietro Grima e Sara La Fauci. Lo scenario è però decisamente mutato in gara, con Garufi che ha tenuto il comando in avvio ma è stato poi sorpassato da Grima, abile ad aggiudicarsi la prova, conquistando l’ennesimo successo in campionato. Secondo posto per Antonio Minutoli, capace di recuperare ben undici posizioni rispetto alla griglia di partenza, chiudendo con un gap di 8.958 dal vincitore. Gradino più basso del podio, staccato di 17”, per Garufi che, ripetendosi, ha ottenuto il “best lap” in 37.828. A seguire, sempre per la F1, si sono piazzati nell’ordine, Davide Romano, Sara La Fauci, Mario Barbaro, Davide Campione, Valentino Fusco, Letterio Sturiale e Denis Raffaele. Nella categoria F2 ha prevalso Riccardo Irrera su Alberto Lazzarini e Davide Ruggeri. Nella F3 il sigillo di Alessandro Maggio, precedendo Onofrio Balastro e Simone Bongiorno.

Gara2

In gara2 pole position di Valentino Fusco che ha fermato il cronometro a 37.668. Dopo di lui Davide Campione e Carmelo Garufi. Completando l’opera, Fusco è riuscito a confermarsi in gara, tagliando il traguardo davanti a tutti alla bandiera a scacchi al termine dei 36 giri. Secondo posto per Garufi a 1.465, con tanto di “best lap” stabilito in 37.477. Pietro Grima terzo a 4.009. Quarto Lorenzo Tappa, quinto un ottimo Mario Barbaro che ha recuperato ben 13 posizioni. Sara La Fauci, Davide Romano, Antonio Minutoli, Rocco Villa e Davide Campione (penalizzato di 5”) gli altri nomi scorrendo la classifica. Nella F2 si è registrato il bis di Riccardo Irrera, con Alberto Lazzarini e Davide Ruggeri alle sue spalle. Nella F3 ancora un’affermazione di Alessandro Maggio, sempre più leader nella categoria. Per Riccardo Bartolotta (penalizzato di 5”) e Alice Di Bella la soddisfazione del podio.

