Kart, Pietro Grima vince il campionato Sprint a Messina - Tempostretto

Nella penultima prova del campionato il pilota di Villafranca Tirrena ha ottenuto la matematica certezza del suo quarto titolo

MESSINA – Pietro Grima si laurea campione per la quarta volta. Al Kartodromo di Messina il pilota originario di Villafranca Tirrena ha chiuso aritmeticamente il discorso grazie al successo ottenuto in Gara2 nella penultima prova del Campionato Sprint SWS 2023 organizzato dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo, celebrando l’ennesima affermazione a livello personale. L’epilogo più intenso di un pomeriggio dalle mille emozioni.

La cronaca delle due gare Sprint

Si è corso in batterie separate (F1/F2 e F3) dato l’elevato numero di partecipanti, ben 34 complessivamente al via. Davide Campione ha centrato la pole position nelle qualifiche di Gara1, della durata di 8’, grazie al crono di 37.515. Prestazione perfetta la sua, culminata con la meritata vittoria al termine dei 36 giri previsti. Campione è partito forte, seguito da Laura Sanò e Davide Romano. Nemmeno dopo la sosta obbligatoria per cambio kart lo scenario è mutato e Campione si è imposto al traguardo facendo en plein con tanto di “best lap” (37.474). Il resto del podio si è colorato di rosa, grazie allo splendido secondo posto di Laura Sanò, a 2.540 e al terzo di una grintosa Sara La Fauci, giunta a 3.784. Per la F1 si sono poi classificati Valentino Fusco, Lorenzo Tappa, Antonio Minutoli, Mario Barbaro, Pietro Grima, Davide Romano e Marco Broccio.

A scattare in griglia davanti a tutti in Gara2 è stato Marco Broccio, autore della pole con il tempo di 37.501. Alle sue spalle Pietro Grima e Valentino Fusco. Buona la partenza di Grima, portatosi subito al comando, con Broccio, Fusco e Anello a rincorrere. Broccio è però ritornato in testa nel breve volgere di poche tornate, tenendo dietro Grima e Cucinotta. La situazione cambia dopo il pit. Grima supera Broccio e da lì vola verso il traguardo. Sarà suo il successo tra gli applausi alla bandiera a scacchi, valso con esso la certezza del titolo nel Campionato Sprint SWS 2023, con una giornata d’anticipo, a coronamento di una cavalcata da straordinario protagonista. Fusco agguanta la seconda posizione a 11.688, sorpassando in extremis Broccio, scivolato terzo a 12.926, ma firmando il “best lap” (37.465). Cucinotta, Barbaro, Campione, La Fauci, Tappa, Romano (penalità) e Sanò gli altri in top ten.

Le altre categorie

Nella F2 Riccardo Irrera, quarto assoluto in Gara1, ha preceduto Alberto Lazzarini e Mirko Chiarenza. In Gara2 Chiarenza primo, poi Irrera e Ruggeri. Per quanto concerne la categoria F3 in Gara1 pole (37.859), vittoria e miglior giro (37.859) sono stati tutti nel segno di Riccardo Bartolotta, abile a staccare i rivali. Alice Di Bella seconda a 10.503, guadagnando ben quattro posizioni rispetto alla partenza, terzo Antonio Fichera, poi Alessandro Maggio e Alessia Cesareo. Nell’altra prova pole (37.783) di Alice Di Bella, la quale tuttavia non è riuscita a confermarsi in gara complice una penalizzazione di 5” comminata dal Var nel rush finale a causa di un contatto in pista. Alessandro Maggio, dopo aver preso il comando grazie ad un bel sorpasso, ha prevalso in modo netto al traguardo, mettendosi in tasca anche il “best lap” (37.575). Insieme a lui spazio sul podio per Antonio Fichera, a 25.634 e Rosario Mauceli, a 31.222. Riccardo Bartolotta e Alessia Cesareo si sono piazzati quarto e quinta. Degna conclusione dell’evento le premiazioni sul podio dei primi tre classificati di ciascuna categoria (F1, F2 e F3), oltre che per “best lap” e pole position. L’ultima prova nella specialità andrà in scena al Kartodromo di Messina il prossimo 2 dicembre. Sarà l’atto finale di uno spettacolare Campionato Sprint SWS edizione 2023.