Kart, Pietro Ingegneri leader del campionato regionale

Il giovanissimo messinese al momento si trova al primo posto nella categoria Mini Gr 3 e decimo assoluto. Nell'ultima prova a Vittoria ha chiuso secondo

MESSINA – Pietro Ingegneri pilota messinese della Cm Motorsport di Maurizo Capuzzo continua a conquistare punti nelle prove del campionato e recentemente si è portato al primo posto in classifica della sua categoria Mini Gr 3 e decimo assoluto in tutte le categorie.

Nell’ultima prova, la quinta al circuito internazionale di Vittoria dopo il secondo tempo in qualifica ha mantenuto la seconda posizione nella pre finale, dove una brutta partenza sembrava aver compromesso la sua gara facendolo scivolare quarto salvo poi riprendersi fino alla piazza d’onore. In finale poi ancora una brutta partenza non lo favorisce e si ritrova quinto, ma mantenendo un buon ritmo risale nuovamente fino alla seconda posizione.

Qualche settimana fa, al Kartodromo di Villarosa nella quarta prova, aveva fatto la Pole position e vinto la prefinale, in finale poi a seguito di un contatto terminava secondo. Nelle prossime settimane si preparerà alla prova di Melilli, il prossimo 29 luglio al circuito pista del Sole. Saranno le ultime decisive tappe del campionato.