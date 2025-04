Kickboxing, Alessandra Alessi conquista il terzo posto al Criterium nazionale

L'atleta dell'Olympus si è classificata sul podio della categoria Juniores -55 kg

JESOLO – Straordinaria prova per Alessandra Alessi, atleta Juniores dell’Asd Olympus, che si è aggiudicata un meritato terzo posto nella categoria Juniores -55 kg al prestigioso Criterium nazionale organizzato dalla FederKombat. Grazie a questo importante risultato, la lottatrice peloritana conquista l’accesso ai Campionati Assoluti in programma a fine maggio: un traguardo che premia il suo impegno costante e la visione tecnica del team di cui fa parte.

In una competizione caratterizzata da un altissimo livello tecnico e agonistico, Alessandra Alessi si è distinta per la brillantezza delle sue tecniche, con calci precisi e incisivi che hanno messo in difficoltà le avversarie. La giovane atleta ha affrontato ogni incontro con determinazione e lucidità, imponendo il proprio ritmo e dimostrando una maturità sportiva sorprendente per la sua età.

Al suo fianco, in questa importante trasferta a Jesolo, l’allenatore Fabrizio Donato, che cura quotidianamente la sua preparazione tecnica e atletica. L’Asd Olympus, realtà solida e dinamica del panorama marziale italiano, è diretta dal maestro Massimiliano Paladino, punto di riferimento per la crescita di numerosi talenti a livello nazionale.