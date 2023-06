Klaus Davi: "Arrestato il figlio del boss Franco Coco Trovato" - Tempostretto

Lo ha appreso Klaus Davi direttamente da Simona Poerio, moglie di Emiliano Trovato, che ha contattato il giornalista per avvisarlo della irreperibilità

Emiliano Trovato, cinquantaduenne, figlio del boss della ‘ndrangheta, l’ergastolano Franco Coco Trovato a sua volta imparentato con la famiglia De Stefano di Archi (Reggio Calabria), è irreperibile da sabato mattina probabilmente a seguito di un provvedimento giudiziario. Lo ha appreso Klaus Davi direttamente da Simona Poerio, moglie di Emiliano Trovato che sabato pomeriggio, ha contattato telefonicamente il giornalista per avvisarlo della irreperibilità. Trovato si trovava ristretto ai domiciliari presso l’abitazione della mamma nella zona di Lecco. Secondo il racconto di Simona Poerio al massmediologo, l’uomo sarebbe stato prelevato da due individui appartenenti alle forze dell’ordine (non è chiaro se carabinieri e polizia poiché in casa con lui c’era l’anziana mamma che non ha saputo ricostruire, riporta la nuora, l’identità dei due ) e da allora non era stato piu’ reperibile .

Il giallo nel corso della giornata si era infittito perché la moglie di Trovato ha raccontato a Davi di aver telefonato sia ai carabinieri che alla questura di Lecco, senza però avere alcuna conferma in merito al un eventuale prelevamento da parte delle forze dell’ordine quantomeno del posto. Il figlio del boss stava scontando presso la madre gli ultimi giorni di una pena detentiva dovuta a una condanna per furto. A detta della moglie nei prossimi giorni sarebbe tornato in libertà. La donna non si spiega le ragioni della assenza del marito , considerato il fatto che l’uomo non risultava indagato, a suo dire , in altri procedimenti, né alla madre sono state fornite motivazioni orali o scritte del prelevamento. In serata Simona Poerio ha riferito a Klaus Davi che dopo una verifica il marito ha comunicato a Davi che “Emiliano è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Merate”. Non ancora chiari sono i motivi dell’arresto del figlio dello storico boss Franco Coco.