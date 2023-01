Kragl, Perez e Ferrara sono nuovi calciatori del Messina - Tempostretto

Prosegue la rivoluzione sul mercato dell'Acr Messina, i tre calciatori sono rappresentati dai procuratori Tateo e Narcisi

MESSINA – Come promesso l’Acr Messina sta rivoluzionando la propria rosa, nella giornata odierna hanno firmato Oliver Kragl, centrocampista, Leonardo Perez, attaccante, e Michele Ferrara, centrale difensivo. Come anticipato dalla foto in evidenza, con i calciatori che si immortalavano durante il passaggio sullo Stretto, i calciatori accompagnati da Valeriano Narcisi, socio di Giovanni Tateo, i procuratori che gestiscono questi atleti, i tre sono già a disposizione dell’allenatore a Messina.

Dopo aver aperto il mercato con Fumagalli il direttore sportivo Logiudice ha puntellato gli altri tre reparti con nomi di spessore e soprattutto di esperienza. Una mossa che dà slancio ulteriore, dopo il ritorno ai tre punti contro il Francavilla, in vista dello scontro diretto di Viterbo domenica prossima. Una sfida da vincere e con i rinforzi di mercato che arrivano presto e non come lo scorso anno a ridosso della chiusura.

Non sembrano fermarsi qui i movimenti in entrata, sembra molto vicino al Messina anche il trequartista Mastropietro. In attesa di ufficialità va ricordato che bisognerà anche pensare al mercato in uscita perché non si possono avere tesserati più di 24 calciatori in rosa. Sarà un lavoro che il nuovo ds dovrà svolgere d’accordo con lo staff tecnico della squadra.

Oliver Kragl, centrocampista

Nato il 12 maggio 1990 a Wolfsburg, rappresenta un acquisto di assoluto valore sia dal punto di vista tecnico che d’esperienza per la squadra biancoscudata. Abile nel ricoprire molteplici ruoli a centrocampo, Kragl è stato grande protagonista in Italia con le maglie di Frosinone, Crotone, Foggia e Benevento. Specialista sui calci piazzati, il calciatore è un valore aggiunto anche nel ruolo di assist man. Dopo aver chiuso la sua esperienza ad Avellino nel girone C di Serie C, ha indossato la maglia del Ried nella prima parte di stagione. Con la squadra austrica ha collezionato sei presenze, un goal e un assist tra Bundesliga e Coppa d’Austria.

Leonardo Perez, attaccante

Nato il 27 settembre 1989, è il rinforzo offensivo d’esperienza individuato dalla società biancoscudata. Prima punta possente grazie ai 187 centimetri d’altezza, abbina capacità fisiche a qualità tecniche. Nella sua lunga carriera in Italia, è stato un autentico trascinatore e leader offensivo con le maglie di Ascoli e Pisa. Dopo le esperienze con Cosenza, Piacenza ed Arezzo, diventa un punto di riferimento per la Virtus Francavilla nel girone C di Serie C. In Puglia l’attaccante colleziona oltre settanta presenze. In questa prima parte di stagione, è sceso in campo dieci volte tra campionato e coppa trovando la rete nel match contro l’Audace Cerignola.

Michele Ferrara, difensore

Nato a Canosa di Puglia (Bari) il 13 maggio 1993. Ferrara ha appena risolto il contratto che lo legava al Catania SSD ma nelle ultime sette stagioni ha giocato sempre in Serie C collezionando 193 tra i professionisti con le maglie del Monopoli, della Sicula Leonzio e della Pergolettese.

Articoli correlati