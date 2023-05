l'1 luglio in cattedrale a Messina l'ordinazione di sei nuovi sacerdoti - Tempostretto

L'annuncio dell'arcivescovo

MESSINA – L’Arcivescovo ha annunciato che sabato 1 luglio alle 10 nella Basilica Cattedrale di Messina ordinerà presbiteri sei diaconi dell’arcidiocesi, cinque studenti del seminario arcivescovile e uno della Fraternità “Amici di Gesù Buon Pastore”. Si tratta dei diaconi Nicola Antonuccio (Parrocchia “S. Pietro Apostolo e S. Maria del Rosario di San Pier Niceto), Rosario De Luca (Parrocchia “S. Marina” di Milazzo), Antonino Di Vincenzo (Parrocchia “S. Antonio Abate di S. Domenica Vittoria), Antonino Morabito (Parrocchia “S. Michele Arcangelo” di S. Michele), Gianmarco Restuccia (Parrocchia “S. Maria Immacolata di Contesse) e Fra Mario Isgrò (Fraternità “Amici di Gesù Buon Pastore”). È motivo di festa per la Chiesa diocesana, che così vede l’azione di Dio nel chiamare e la generosità della risposta dell’uomo nel rispondere il suo “sì” al servizio. L’Arcivescovo ha esortato tutti ad unirsi sin da ora in preghiera per accompagnare i sei candidati e preparare il cuore delle comunità ecclesiali a partecipare alla celebrazione di ordinazione, accogliendolo e vivendolo come intenso momento di comunione e fraternità presbiterale nell’accogliere i sei nuovi confratelli. Una notizia che prepara alla celebrazione della giornata diocesana per il Seminario, che sarà domenica prossima 7 maggio, occasione per ricordare particolarmente l’importante opera formativa offerta dalla comunità del Seminario arcivescovile “S. Pio X”. Infatti, domenica prossima, le comunità parrocchiali e non dell’arcidiocesi sono chiamate ad offrire la propria preghiera ed il sostegno all’opera del Seminario.