L'8 marzo diffuso del volontariato nel Messinese. Tanti appuntamenti, ecco quali - Tempostretto

Associazioni, scuole, università e Comuni coinvolti tra incontri, mostre, concerti, buffet solidali e controlli sanitari gratuiti

È un 8 marzo molto più lungo di un giorno, con eventi di sensibilizzazione, riflessione e socialità, quello che emerge dalle proposte delle associazioni raccolte dal CESV Messina ETS in tutta la città metropolitana per la Giornata internazionale della donna.

La LELAT – Lega Lotta Aids Tossicodipendenza onlus organizza per l’8 marzo alle ore 15 nella sede di via Gaetano Alessi 2 (Mangialupi, Messina) “Donne in cammino”, una riflessione accompagnata da testimonianze sull’essere donna nelle difficoltà, legate in particolare all’essere detenuta, essere trans, essere immigrata, essere disabile.

Il Centro Italiano Femminile sezione di Messina, in collaborazione con il Dipartimento universitario di civiltà antiche e moderne l’8 marzo presenta, dalle ore 16 alle 19 al Salone delle bandiere di Palazzo Zanca, il suo archivio storico nell’evento “Storia e storie di donne al governo del CIF”.

Il CIRS ETS – Comitato Italiano Reinserimento Sociale di Messina propone alle ore 19 nella sede di Salita monsignor Bruno 22 un concerto con buffet solidale a cui sono invitati a collaborare tutti i partecipanti, portando una specialità casalinga. Posti limitati, è richiesta la prenotazione (tel 090.362235 ore 9/13).

La Clessidra costruire l’esperienza di San Piero Patti – CAV No Al Silenzio, in collaborazione con il Gruppo Quintessenza di San Piero Patti e con la Cooperativa Raggio di Sole di Patti, l’8 marzo alle ore 10 inaugura nella sede di Oliveri dell’Istituto Comprensivo Terme Vigliatore (dal 9 marzo anche a San Piero Patti presso il Centro aggregativo), l’esposizione delle opere realizzate dai ragazzi degli Istituti Comprensivi di San Piero Patti e di Terme Vigliatore (sezione di Oliveri) nell’ambito del Concorso “Una Matita per Riflettere”. L’evento, sostenuto e patrocinato dai Comuni di San Piero Patti e di Oliveri, dalla Consulta Comunale di Oliveri e dal CESV Messina, arriva al termine del laboratorio grafico attivato a dicembre, nel corso del quale gli studenti hanno raccontato con la tecnica del fumetto storie dedicate al tema della violenza, sia esercitata contro le donne sia tra giovani a scuola o sul web. In occasione dell’inaugurazione saranno premiati i tre i fumetti migliori.

L’Istituto Comprensivo di Alì Terme, su proposta della Banca del Tempo “Insieme è meglio”, presenta l’8 marzo alle 10 alla biblioteca Comunale di Nizza di Sicilia “Storie di donne del territorio ionico”, con riflessioni e illustrazioni a cura degli studenti sulle ricerche condotte.

A Santo Stefano di Camastra l’associazione Nehemia, in collaborazione con il Comune, organizza l’8 marzo alle ore 19 a Palazzo Armao l’evento “Non solo donne”. Ingresso su prenotazione (tel 338.6326725).

L’associazione di volontariato Sagittario, in collaborazione con Informadonna e CMS l’8 marzo alle ore 20 al club Aenigma di Messina (via Croce Rossa 49) festeggia con “Donna Arte”: salute, prevenzione, esibizioni artistiche e interventi culturali, sfilate di moda ed esibizioni di canto e danza.

Alimentazione, prevenzione, biocosmesi e arte al centro della giornata di sensibilizzazione organizzata per il 10 marzo a Casa Vermiglia di Roccavaldina da Pro Loco Roccavaldina, Associazione Salus “C. D’Agostino” Onlus ed Ente Pro Loco Sicilia, in collaborazione con il Comune di Roccavaldina. In programma: dalle 9 alle 12 consulenze gratuite con la nutrizionista Cettina Sframeli; dalle 15 alle 20 visite senologiche gratuite su prenotazione (tel 338.4988871 / 347.9103322) con le dottoresse Roberta Briguglio e Luisa Puzzo dell’Oncologia Medica e del Centro multidisciplinare di senologia dell’Ospedale San Vincenzo di Taormina; alle ore 17 incontri dedicati ad enogastronomia e biocosmesi con Saro Gugliotta ed Elisa Triligi, titolare di “Extravergine, saponi e cosmetici naturali”. Visitabile per tutta la giornata la mostra fotografica “Il filo dell’anima” dell’artista siciliana Ursula Costa con protagoniste le pazienti dell’oncologia di Taormina. A fine serata le amiche de “Le Zagare in fiore”, “La dispensa dei golosi” e della “Pasticceria Fiumara” che offriranno una degustazione dei loro prodotti.

Il Centro antiviolenza Pink Project celebra la festa della donna il 10 marzo alle ore 18:30 al Plaza Cafè (Piazza Matteotti) di Capo d’Orlando con un aperitivo accompagnato da un ciclo di letture tratte dal diario femminile “I miei anni sull’acqua” di Ada Trifirò, ospite dell’incontro, inserito nel programma promosso dal Coordinamento Odonomastica Femminile Capo d’Orlando.

Tante associazioni e istituzioni insieme al Castello di Bauso di Villafranca Tirrena il 10 marzo alle ore 17:30 per l’incontro “Camicette bianche – per parlare di donne”. Il Soroptimist Spadafora, ANPE, ACISJF, l’associazione di volontariato Sagittario, Posto Occupato, il Movimento Cristiano dei lavoratori, Cisl e Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà Sicilia, in collaborazione con il Comune di Villafranca e la Regione, propongono una riflessione sulla condizione femminile a partire dal libro “Camicette bianche” di Ester Rizzo.