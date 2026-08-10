La A18 sarà riqualificata: 32,3 milioni per il tratto tra Giarre e Catania

Il Cas ha firmato il disciplinare con la Regione per i fondi dal programma Fsc 2021-2027

MESSINA – L’autostrada A18 Messina-Catania sarà riqualificata nel tratto tra lo svincolo di Giarre e la barriera di Catania Nord. Lo ha annunciato il Cas, che ha spiegato come nei giorni scorsi il presidente Filippo Nasca abbia sottoscritto “il disciplinare che regola i rapporti tra Autostrade Siciliane e la Regione Siciliana – Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, in attuazione dell’Accordo per lo Sviluppo e la Coesione della Regione Siciliana, relativo alla gestione del finanziamento a valere sul Programma FSC 2021–2027”.

32 milioni per il tratto tra Giarre e Catania

Da questo documento scaturisce il finanziamento di 32,3 milioni di euro dedicati a quel tratto di A18, che sarà ripavimento e riqualificato. Per il Cas l’opera “rappresenta uno degli interventi più significativi previsti sulla rete autostradale siciliana e consentirà di migliorare gli standard di sicurezza, l’efficienza infrastrutturale e la fluidità della circolazione lungo un’arteria strategica per la mobilità della Sicilia orientale, quotidianamente percorsa da migliaia di utenti”.

Nasca ha spiegato: “Con la firma del disciplinare compiamo un ulteriore passo concreto verso la modernizzazione della nostra rete autostradale. Si tratta di un investimento di oltre trentadue milioni di euro che permetterà di intervenire su un tratto particolarmente importante della A18, migliorandone i livelli di sicurezza e di efficienza. Ringrazio il Presidente della Regione Siciliana e l’assessore alle infrastrutture nonché il Dipartimento regionale delle Infrastrutture per la proficua collaborazione istituzionale che ha consentito di raggiungere questo importante risultato. Autostrade Siciliane continua a operare con determinazione affinché le risorse disponibili si traducano rapidamente in opere concrete e servizi migliori per cittadini, pendolari e imprese”.

L’intervento si inserisce nel più ampio programma di riqualificazione e ammodernamento della rete gestita da Autostrade Siciliane, finalizzato a incrementare la qualità delle infrastrutture, la sicurezza della circolazione e la competitività del sistema della mobilità regionale.