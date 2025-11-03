La Basket School Messina abbatte al PalaTracuzzi la capolista Brindisi

Successo per gli uomini di coach Sidoti nella quinta giornata in Serie B Interregionale. Vittoria larga per la Svincolati Milazzo, Barcellona Basket cade nell'overtime a Ragusa

Vittoria di grande carattere della EcoJump Messina Basket School che conquista il terzo successo consecutivo superando 70-62 la Dinamo Brindisi. Partita bella e godibile che scivola via nel quarto periodo sul sottile filo della tensione, con i giallorossi più freddi nei momenti clou e dalla lunetta. Due punti che proiettano la EcoJump al secondo posto in classifica, alle spalle della capolista Virtus Ragusa prima a dieci, e in condominio con Monopoli, Matera, Molfetta e la stessa Brindisi. Chakir è il miglior realizzatore messinese con 15 punti, doppia cifra anche per Warden, Vinciguerra e Sakovic che firma 11 punti, nove dei quali consecutivi nel terzo quarto.

Per le altre messinesi si registra nella sesta giornata di campionato il terzo successo consecutivo per la Svincolati Milazzo che, finalmente sbloccatasi, supera nettamente al Pala Milone i pugliesi del Basket Castellaneta con un +20 finale. Finalmente numeri larghi a cui ci aveva abituato la formazione allenata da coach Priulla che si gode un Lalic top scorer con 22 punti. Resta amarezza invece in casa del Barcellona Basket, la formazione di coach Cigarini offre una prova generosa in quel di Ragusa, un testa a testa durato quaranta minuti e concluso sul 72 pari, c’è stato bisogno dell’over time che ha premiato i locali (14-8) per il finale 86-80. Le vittorie in fondo alla classifica di Mola e Rende di fatto mettono i giallorossi longanese all’ultimo posto in classifica, con soli due punti, al pari di Bari e appunto Rende e Mola.

Basket School Messina – Dinamo Brindisi 70-62

Pippo Sidoti sceglie il solito quintetto formato da Busco, Vinciguerra, Iannicelli, Warden e Chakir, ma nei primi tre minuti segna solo Brindisi con Di Ianni, Pulli e Jovanovic, fino al canestro di Vinciguerra a 6’17” per il 2-6. Poi Iannicelli si sblocca dalla lunetta dopo la tripla di Jovanovic, cui replica anche Chakir per il 7-10. Messina prova a riprendere ritmo in attacco, Warden segna di forza, ma ancora Jovanovic buca la retina da tre (già 8 punti per lui): con il punteggio sul 9-13 a 3’15”, Sidoti chiama timeout. Al rientro in campo Warden mette in fila palla persa, stoppata e bomba del -1, ma Brindisi risponde con cinque punti in fila di Sapiega per il 12-18 quando si entra nell’ultimo minuto. Dentro Marinelli e Lo Iacono per la EcoJump negli ultimi 46” del quarto: il play romano va subito a segno, ma Cisse dopo rimbalzo d’attacco chiude i primi dieci minuti sul 14-20.

Vinciguerra apre il secondo parziale stoppando Cisse e piazzando la bomba, ma Messina rientra ancora male in difesa e Jovanovic mette un facile sottomano e va già in doppia cifra. Giallorossi tenuti a galla dalle bombe di Vinciguerra che pareggia a quota 22 dopo due minuti di secondo quarto. Cisse non sbaglia dalla lunetta, ma arriva il primo vantaggio della EcoJump Messina con il gioco da tre punti di Chakir dopo 2’30” (25-24). Ancora Cisse e Jovanovic riportano avanti Brindisi sul 26-29, ma dopo il botta e risposta tra Lo Iacono e Jovanovic inizia una nuova partita: Chakir e Warden mettono le triple del 34-30, Brindisi è costretta al timeout e il finale del tempo è tutto giallorosso, con un parziale complessivo di 10-0 in cui vanno a segno anche Sakovic e Lo Iacono (con stoppata irregolare) per un primo tempo in archivio sul 38-31.

Marinelli va subito a segno al rientro dall’intervallo lungo, poi torna a segnare il solito Jovanovic, ma gli scolari volano in attacco. Warden segna da sotto, Sakovic piazza la bomba e poi allunga sul 47-33 su assist di Busco a 5’52” dalla fine del quarto. Maxi break messinese di 27-6 in cui brilla proprio Sakovic che mette nove punti consecutivi, dando un contributo importante su entrambi i lati del campo. Marinelli certifica il massimo vantaggio sul 53-35, ma la EcoJump si inceppa, tra palle perse e una difesa brindisina di non facile lettura. Controbreak di 0-11 confezionato da Di Ianni, Jovanovic e Greco per il 53-46 a 1’41” dalla terza sirena. Marinelli e la bomba di Chakir ridanno ossigeno alla Messina Basket School, con il quarto sigillato dalla tripla di tabella di Jovanovic (23 per lui) che vale il 58-49.

Ultimi dieci minuti di grandissima intensità, aperti da un libero di Greco e dall’errore arbitrale che, nonostante l’evidente tocco di Di Ianni, punisce Messina con una infrazione di campo. Tecnico alla panchina e Brindisi rientra fino al 58-54 con Greco. Chakir risponde dalla lunetta firmando i primi punti del quarto giallorosso (60-54 a 7’18”), ma Brindisi arriva fino al -1 con la penetrazione di Jovanovic e la bomba di Sapiega (60-59 a 3’30”). Palla pesantissima, non si segna più dal campo e allora fa la differenza la freddezza dalla lunetta: Busco pesca i primi punti della sua serata per il 62-59, Jovanovic, Vinciguerra e Lo Iacono fanno 1/2 per il 64-60 a 1’24” dalla fine. Sapiega non sbaglia ai liberi, Busco ne segna solo uno, ma Messina difende con ardore e lotta a rimbalzo, con Lo Iacono che non trova il canestro del +5. Punteggio sul 65-62 a 24” dalla fine, con Messina che ha palla in mano: fallo di Greco su Chakir (1/2), rimbalzo di Warden e Lo Iacono spedito ancora in lunetta a 19” sul 66-62. Percorso netto, partita chiusa e punteggio fissato sul 70-62 da Vinciguerra ancora ai liberi.

Svincolati Milazzo – Castellaneta 98-78

I ragazzi di Coach Priulla sempre privi di Giambò partono forte, Lalic e Maiorana vanno a segno per il +4 dopo i primi due minuti di gioco. D’Apice e Contini riportano sotto il Castellaneta ma Rimsa in evidenza per i mamertini porta i suoi sul +3. La formazione pugliese rimane attaccata ai locali ma le bombe di Lalic e Costa tengono Milazzo avanti. A 4’29 dalla prima sirena il punteggio è 17-13. Nei minuti finali della frazione gli ospiti provano a ridurre il gap, ma i canestri di Malual e Marangon permettono ai biancoblù di chiudere il quarto sul +5, 29-24.

Spina e Contini colpiscono in avvio del secondo periodo per il – 1 Castellaneta. Rimsa dal pitturato risponde realizzando il canestro del +3. Si accende Spada, sei i punti consecutivi per lui, che lancia la Svincolati sul +9. I pugliesi sembrano accusare il colpo ed i locali ne approfittano, Lalic e Maiorana piazzano due triple che valgono il +15 a 3’40 dal riposo lungo. Ospiti provano a scuotersi ma una nuova realizzazione da oltre l’arco di Lalic rilancia Milazzo. La compagine di Coach Luisi non demorde, prova ad accrociare, ma due bombe consecutive di Rimsa ed un canestro di Lalic valgono il +21 sulla seconda sirena, 60-39.

Al rientro i biancorossi ospiti tentano di rientrare in partita ma il trio Costa-Lalic – Bolletta li tiene lontani,+25 a 7:19 dalla terza sirena. Marangon si fa valere in fase realizzativa ed un canestro di Maiorana a 3’44 dal termine del periodo vale il +30, massimo vantaggio della gara. Nel finale del quarto i pugliesi con Ojo e Buo ci provano, La Bua piazza una nuova tripla ed al giungere della terza sirena il tabellone segna il punteggio di 82-57 per i milazzesi.

Ultimi dieci minuti con Milazzo in totale controllo della gara. Coach Priulla ruota l’intero roster a disposizione e centra il nuovo successo. Giunge così la sirena finale che premia la Svincolati, punteggio 98-78, per la gioia dei tifosi presenti al Pala Milone.

Risultati 6ª giornata

Basket School Messina – Dinamo Brindisi 70-62

Corato – Mola 73-74

Rende – Academy Catanzaro 98-96 (all’overtime)

Matera – Molfetta 82-86

Ragusa – Barcellona 86-80 (all’overtime)

Monopoli – Bari 83-74

Svincolati Milazzo – Castellaneta 98-78

Classifica girone F

Ragusa 10

Basket School Messina, Monopoli, Molfetta, Brindisi, Matera 8

Svincolati Milazzo, Castellaneta, Viola Reggio Calabria 6

Corato, Academy Catanzaro, 4 punti

Rende, Mola, Adria Bari, Barcellona 2

