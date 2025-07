La Basket School Messina ingaggia Leonardo Marinelli, in passato con la Fortitudo

Quarto colpo annunciato in entrata per gli scolari giallorossi in vista della prossima Serie B Interregionale

MESSINA – La Basket School Messina è lieta di ufficializzare l’arrivo di Leonardo Marinelli, playmaker classe 2004. È il quarto innesto ufficiale operato in sede di mercato dalla società giallorossa, dopo gli accordi raggiunti con Giordano Chakir, Hamish Warden e Riccardo Pio Vinciguerra.

Romano, cresciuto nel settore giovanile della Basket Roma, Marinelli ha disputato con la stessa società capitolina il campionato U15 nella stagione 2018/19, chiudendo con 10 punti di media. Una scalata con le varie categorie giovanili che lo ha portato a disputare anche i tornei U16, U18 e U19, mantenendo sempre la doppia cifra di media (la più alta nel 21/22 con il 13,8 raggiunto con l’Under 19 nazionale).

Nel frattempo, Marinelli esordisce anche in prima squadra giocando in C Gold e in C Silver, imponendosi nelle stagioni 21/22 e 22/23 con 14,1 e 13,6 di media sempre con il Basket Roma. Nella stagione successiva sbarca a Messina per disputare la Serie B interregionale con la maglia della Fortitudo, chiudendo l’annata con 14 punti di media e un season high di 39 contro Piazza Armerina. Nella scorsa annata, invece, ha giocato con il Teramo a Spicchi chiudendo con 9,6 di media in 36 presenze.