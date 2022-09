La Basket School Messina inizia la preparazione al PalaMili - Tempostretto

Tante le novità in casa Basket School che si allenano in vista dell'esordio il 9 ottobre della prossima Serie C Gold a girone unico

MESSINA – Prenderà il via lunedì 5 settembre, al PalaMili, la preparazione della Basket School Messina al prossimo campionato di Serie C Gold. Il club peloritano, al suo diciottesimo anno di attività, dopo la splendida annata conclusa con gara-3 di finale al PalaMangano di Palermo, si ripresenta ai nastri di partenza del campionato con tante novità.

Un roster quasi tutto nuovo, l’unico superstite della scorsa stagione è il capitano Cristiano Scimone, mentre sono ben sette le novità più il tecnico Francesco Paladina che ha raccolto il testimone dopo il congedo di Pippo Sidoti.

Le novità in casa Basket School Messina

Quattro i nuovi giocatori italiani: Leo Di Dio, Claudio Cordaro, Andrea Maddaloni e Giorgio Guadalupi. Tre gli stranieri: Paolo Mancasola, Rokas Gedspudas e Ivan Zivkovic. A questi otto giocatori saranno affiancati quattro under. Due saranno sicuramente Gabriele Arena e Simone Freni, entrambi classe 2005, cresciuti nel vivaio della Basket School diretto da Patrizia Samiani. Nella passata stagione hanno disputato il torneo di Promozione con la canotta degli Scolari. I due ragazzi saranno impegnati anche nel campionato di serie D, al quale quest’anno parteciperà anche la squadra allenata da Massimo Zanghì. Al raduno saranno presenti tutti gli atleti italiani, mentre gli stranieri giungeranno in città tra il 6 e il 7 settembre, per poi mettersi a disposizione dello staff tecnico diretto da coach Paladina.

La prossima Serie C Gold: il calendario

Intanto la Fip Sicilia ha reso noto il calendario del campionato di Serie C Gold, l’ultimo prima della riforma. Saranno tredici le squadre che si presenteranno ai nastri di partenza: dieci siciliane e tre calabresi, in un torneo a girone unico con gare di andata e ritorno. I giallorossi debutteranno tra le mura amiche del PalaMili il 9 ottobre, ospitando l’Or.Sa. Barcellona, e chiuderanno il girone di andata in casa dell’Alfa Catania. L’ultimo match della regular season lo disputeranno in casa il 2 di aprile sempre contro gli etnei. Due i derbies cittadini in programma: alla sesta giornata al PalaRussello, in casa della Fortitudo Messina, e alla decima quando al PalaMili arriverà il Castanea Basket 2010. Gli scolari riposeranno alla settima giornata.

Le prime due classificate saranno promosse direttamente alla nuova serie superiore, mentre le altre due verranno fuori dai playoff che vedranno impegnate le formazioni classificate dal terzo al decimo posto. Le ultime tre della graduatoria giocheranno nel prossimo campionato di C Regionale insieme alle formazioni che non avranno conquistato la promozione dopo la post season.

