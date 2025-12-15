La Basket School Messina torna a sorridere, battuta la Svincolati Milazzo

Il derby della 12ª giornata ai peloritani, Barcellona cade sul campo dell'Academy Catanzaro.

La EcoJump Messina Basket School torna alla vittoria in casa dopo due sconfitte consecutive battendo 78-64 la Svincolati Milazzo, in un derby bello e appassionante, caratterizzato anche da una bella cornice di pubblico. Partita di grandi parziali, con Messina che gioca un ultimo quarto d’ora eccellente nel quale si distingue il georgiano Anri Beltadze, arrivato soltanto venerdì in casa giallorossa e subito decisivo, con 10 punti e un contributo importante su entrambi i lati del campo. Bene anche Vinciguerra, Chakir e Warden, tutti autori di una doppia doppia tra punti e rimbalzi, con l’australiano che è il miglior realizzatore dell’incontro con 20 punti.

La Ssd Barcellona incappa in una sconfitta lontano da casa sul campo dell’Academy Catanzaro che seguiva in classifica. Dopo due parti equilibrati, con il punteggio sul 41-38 all’intervallo, la squadra di coach Cigarini prova a scappare chiudendo il terzo quarto avanti 55-58. Negli ultimi dieci minuti però i giallorossi longanesi non raggiungono la doppia cifra (8) e Catanzaro con un quarto nella media sorpassa e va a vincere 73-66. Riposava la capolista Ragusa che grazie al vantaggio maturato rimane in prima posizione nel girone F.

Basket School Messina – Svincolati Milazzo 78-64

Messina con il quintetto formato da Busco, Vinciguerra, Iannicelli, Warden e Chakir. In panchina c’è anche Andrea Contaldo, classe 2008 di ritorno alla Messina Basket School dopo un passaggio a Corato. Primo canestro della partita di Costa dalla lunga distanza ed è subito “Teddy Bear Toss” in collaborazione con l’associazione ABC – Amici dei bimbi in corsia, con il lancio in campo dei peluche che addobberanno i tre grandi alberi di Natale del reparto di Pediatria del Policlinico Universitario di Messina. Allunga Salvatore e Messina si sblocca dopo 90” con Busco e poi ribalta il punteggio con la tripla di Chakir (più un libero) e il canestro Warden. Milazzo pareggia con la bomba di Costa e poi completa un break di 0-7 con Maiorana e la tripla di Bolletta. 8-13 e parziale interrotto da due bombe consecutive di Warden e dalla penetrazione di Busco per il 16-13 a 3’45” dalla sirena. Segna Spada e, dopo un evidente fallo non fischiato su Warden, Lalic è costretto a lasciare il campo per infortunio. Terza tripla di fila per Warden, servito da Marinelli che ora agisce in cabina di regia. C’è anche Lo Iacono in campo e prima fornisce l’assist a Vinciguerra e poi chiude il quarto sul 23-15.

Marinelli apre il secondo parziale con il canestro del +10. Dopo il jumper vincente di Vinciguerra, la Svincolati Milazzo interrompe il lungo digiuno di canestro (6’35”) con Malual per il 27-18. Ma la EcoJump Messina, nonostante una tripla di Rimsa, si porta sul 36-22 con cinque punti di Lo Iacono e i canestri di Sakovic e Marinelli. Massimo vantaggio, ma i padroni di casa si inceppano e sale in cattedra Maiorana con tre canestri consecutivi utili per ridurre il gap sul 36-29 quando mancano tre minuti all’intervallo. Break che si allunga fino allo 0-10 dopo il gioco da tre punti di Rimsa. Gran canestro di Warden per rimettere in ritmo Messina, ma Maiorana è scatenato e con Lalic siglano il -2 a 90” dalla sirena. Quarto chiuso dai liberi di Iannicelli, Spada e Busco e dalla schiacciata di Malual per il 43-40.

Segna subito Maiorana dopo l’intervallo lungo, ma gli animi si surriscaldano per alcune decisioni arbitrali: proteste che portano ai tecnici per la panchina milazzese e per Costa. Vinciguerra non sbaglia dalla lunetta e, dopo un canestro di Chakir, la Svincolati si porta sul 47-50 con Costa, Maiorana, Rimsa e Malual. Beltadze fa il proprio debutto con la maglia di Messina e riporta avanti i giallorossi con il canestro del 51-50 a 5’23” dalla terza sirena. Segnano Maiorana, Warden, Rimsa e Chakir dalla lunga distanza, con Messina che allunga grazie all’impatto del georgiano e all’antisportivo di Bolletta, con Warden che fa 2/2 dalla lunetta. Beltadze e Vinciguerra completano il break di 11-0 per il 65-54, con il quarto chiuso sul -9 dai liberi di Lalic.

Penetrazione di Busco e tripla di Bolletta ad aprire l’ultimo parziale. Poi Beltadze e Chakir per il nuovo +12 messinese. Torna Marinelli (Busco con quattro falli) e va subito a canestro, con il solito Beltadze che fa 75-59 a meno di tre minuti dalla fine. Segna Marangon per Milazzo, Messina è in bonus già da diversi possessi e non ha falli a favore dall’antisportivo di Bolletta (1’45” dalla fine del terzo quarto). La bomba di Warden fa scendere definitivamente i titoli di coda, con il gioco da tre punti di Rimsa che chiude il match sul 78-64.

Risultati 12ª giornata

Brindisi – Molfetta 84-74

Matera – Corato 90-74

Rende – Reggio Calabria 67-77

Basket School Messina – Svincolati Milazzo 78-64

Monopoli – Castellaneta 77-74

Bari – Mola 97-78

Academy Catanzaro – Barcellona 73-66

Classifica girone F

Ragusa 18

Brindisi, Matera, Monopoli 16

Basket School Messina, Molfetta, Viola Reggio Calabria 14

Svincolati Milazzo 12

Academy Catanzaro, Barcellona, Castellaneta 10

Corato 6

Adria Bari, Rende, Mola 4