La battaglia dei condòmini di Giardini Naxos abbandonati, sit in al Tribunale VIDEO

Cresce la rabbia dei residenti dei due complessi al centro di una incredibile vicenda trattata da diverse inchieste e processi

MESSINA – Nuova udienza, nuovo rinvio senza nulla di fatto. Sembra una tela di Penelope la vicenda dei condòmini dei due complessi di Giardini Naxos Les Roches Noires e Village du soleil, uniti nella battaglia contro la mala gestio secondo loro imputabile a un gruppo di amministratori di condominio.

Battaglia che si lega ad un argomento d’attualità nazionale perché la situazione dei complessi di Giardini è al centro, come tipologia, di un disegno di legge in questi mesi all’esame del Parlamento, battezzata “salva condòmini”.

Ennesimo rinvio, giustizia sempre più lontana

Qualche giorno fa una nutrita delegazione di entrambe le strutture si è ritrovata nel piazzale di palazzo di Giustizia a Messina, dove era prevista l’udienza di uno dei processi in corso. Processo che vede imputato uno dei tre amministratori che si sono avvicendati in entrambi i complessi, denunciato per l’appropriazione indebita di circa 20 mila euro. L’udienza però è saltata e la delegazione è tornata a casa con l’ennesimo boccone amaro causato dall’ennesimo rinvio e l’allungarsi di tempi considerati già troppo lunghi, da parte loro, per ottenere giustizia.

Case con vista…sull’incubo

Nel frattempo, spiegano loro, la situazione è peggiorata, ed alla beffa del dopo (non) lavori super bonus si sono aggiunti gli effetti del sempre maggiore abbandono: episodi di furti e danneggiamenti e il degrado crescente.

Nel servizio video di Silvia De Domenico l’intervista all’avvocata Caterina Cavallaro, che li assiste e a due abitanti, in rappresentanza di entrambi i complessi, Romina Crocitti e Rosario Crocè.

Nel link accanto, invece, tutta la vicenda ricapitolata.