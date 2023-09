"La buca in via Caristi è inondata dalla pioggia e la strada è un disastro" VIDEO - Tempostretto

La segnalazione di un lettore: "Si tratta di una voragine con la quale combattiamo da anni e se ne stanno aprendo di nuove"

MESSINA – Via Caristi allagata e quella voragine ancora aperta. Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Vorrei evidenziare che la situazione in via Caristi, a Sant’Agata, rimane precaria. Hanno iniziato i lavori ma si tratta dell’ennesimo provvedimento tampone. E ho un girato un video, oggi 23 settembre, per evidenziare come il maltempo peggiori la situazione”. Proprio in questi giorni abbiamo segnalato il problema: a distanza di un anno dall’ultima riparazione della voragine, l’asfalto ha ceduto ancora nella via.

Continua il lettore: “Adesso ci troviamo dinanzi a due scenari: il primo rappresenta una forte preoccupazione perché oggi e domani, di fronte a una pioggia intensa, dato che lo scavo è totalmente aperto, la grande quantità di acqua meteorica finirà tutto dentro, con conseguenze gravissime. Il secondo scenario è non meno preoccupante, dato che il passaggio delle betoniere ha fatto aprire altre buche nel tratto “ripristinato” precedentemente. Una vera tela di Penelope”.

Articoli correlati