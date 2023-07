La cagnolina abbandonata. "Priscilla sta bene e dopo il parto cercheremo una famiglia per lei" - Tempostretto

Lo comunica la sezione messinese dell'Enpa: "Grazie ai messinesi disponibili a dare un aiuto dopo il tempestivo soccorso a Villa Mazzini"

MESSINA – Priscilla sta bene. La cagnolina incinta abbandonata a Villa Mazzini è stata affidata a una volontaria della sezione messinese dellEnte nazionale protezione animali. Ad aggiornare sulla sua condizione è proprio l’Enpa sulla sua pagina Facebook: “Si è risvegliata al sicuro la piccola Priscilla, la mammina abbandonata ieri a Villa Mazzini in procinto di partorire. In attesa che vengano chiarite le dinamiche di questo infame abbandono, questa dolcissima bambolina è stata presa in carico da una nostra volontaria. Priscilla partorirà in sicurezza e non appena si sarà ripresa, dopo profilassi sanitaria e sterilizzazione, cercheremo una famiglia degna di averla accanto”.

E ancora: “L’apprensione e l’indignazione per lei è stata tanta. Grazie a tutti coloro che si sono prodigati tempestivamente per il soccorso: il consigliere Renato Coletta, sempre sensibile alle tematiche inerenti gli animali, il Comune di Messina, l’esperto del sindaco Giuseppe Patriciello e tutti i messinesi che ci stanno chiedendo come poter aiutare. Ovviamente stiamo seguendo la vicenda sotto ogni aspetto e siamo pronti, insieme al nostro ufficio legale, a intervenire.”.

Saranno attivi due punti raccolta, il negozio Tea&Luna, nei pressi di via Palermo, e Amici per la Zampa in via Catania, dove poter acquistare cibo e il necessario per la cagnolina e i suoi cuccioli.