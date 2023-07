Cagnolina incinta abbandonata a Villa Mazzini: "Era stremata e affamata" - Tempostretto

Il consigliere Coletta ha denunciato alle autorità l'accaduto. Ad abbandonare l'animale forse una coppia, fuggita in auto. Ora l'appello: "Adottatela"

MESSINA – Una cagnolina in stato di gravidanza è stata abbandonata in mattinata a Villa Mazzini, lasciata, pare, da una coppia che poi si è dileguata in auto. A raccontarlo è il consigliere della quarta municipalità Renato Coletta, prontamente intervenuto dopo le chiamate dei cittadini per aiutare la cagnolina abbandonata, “salvata dall’intervento dei titolari di un’agenzia immobiliare ubicata davanti l’ingresso della villa, che si sono precipitati per strada, riuscendo a metterla in sicurezza”.

L’appello a una “adozione del cuore”

Dopo aver accudito con acqua e cibo la povera cagnolina, Coletta ha predisposto tutti gli interventi necessari, tra denunce e chiamate alla polizia municipale, per non lasciare in strada l’animale. Adesso si trova all’ospedale veterinario all’Annunziata, ma l’appello è a una “adozione del cuore”. Coletta dichiara: “Faccio un appello a tutte le persone di buon cuore e che amano gli animali, al fine di dare una speranza a questo esserino vittima di tanta cattiveria, evitando che possa essere deportato in qualche canile.

Per questo gesto infame ho depositato una denuncia alla polizia municipale con la speranza che i responsabili possano essere rintracciati e denunciati”.

Per informazioni contattare il Comune di Messina all’indirizzo mail: Concetta.napoli@comune.messina.it

Articoli correlati