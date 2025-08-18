 La camera ardente per Pippo Baudo, il ricordo della messinese Mary Gitto

Redazione

lunedì 18 Agosto 2025 - 14:33

La cantante è arrivata prestissimo a Roma per rendergli omaggio. Domani i funerali del conduttore simbolo della tv italiana

Camera ardente per Pippo Baudo al Teatro delle Vittorie a Roma. A rendergli omaggio la cantante messinese Mary Gitto, arrivata prestissimo per rendergli omaggio. “Caro Pippo, ho sentito di essere presente stamattina a Roma. Rileggevo un articolo del 1981… Che tenerezza rappresentare Messina al tuo Festival della canzone siciliana. Tramite le schede voto portai in finale il mio brano “Ballata campagnola”, incluso nell’album e nella cassetta della seconda edizione. Sei stato il più grande”.

Domani i funerali del conduttore simbolo della tv italiana a Militello Val di Catania, dove è nato. La funzione religiosa sarà celebrata mercoledì alle ore 16 nella Chiesa di Santa Maria della Stella.

Fiorello: “Pippo motivo di orgoglio per noi siciliani”


Fin dalle prime ore di apertura si è formata una coda di amici, conoscenti, vip, gente dello spettacolo e politici, tantissima gente comune. I primi ad arrivare Mara Venier e Katia Ricciarelli, il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. E poi, Gloria Guida, Max Giusti, Amedeo Goria, Lino Banfi e molti altri ancora.

“Per noi siciliani è sempre stato un vanto, un orgoglio. Noi lo seguivamo più degli altri perché faceva anche Antenna Sicilia, conduceva il festival della canzone siciliana che in Sicilia faceva il 100% di ascolti”. Così Rosario Fiorello, lasciando la camera ardente di Pippo Baudo.  (fonte Italpress).

