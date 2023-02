La capolista Roma spazza via l'Akademia - Tempostretto

Niente da fare per l'Akademia Messina che nell'anticipo di Serie A2 subisce una sconfitta netta contro le romane del Volley Club

GUIDONIA MONTECELIO – Era un impegno alquanto complicato quello che vedeva l’Akademia Messina opposta alla capolista Roma Volley Club che, rispettando il pronostico, si è imposta per tre set a zero. Peggior sconfitta in campionato del Messina che totalizza appena 37 punti in tre set, già all’andata Roma aveva imposto la sconfitta più netta alla squadra di coach Breviglieri lasciando loro appena 41 punti.

Breviglieri manda in campo Muzi-Ebatombo sulla diagonale palleggiatore opposto, Martilotti e Robinson schiacciatrici, Martilotti e Catania centrali con libero Giorgia Faraone. Rispondono le locali con Bechis al palleggio, Bici opposto; Melli e Bianchini schiacciatrici, Ciarrocchi e Rucli centrali e Ferrara libero. Nel corso della partite entrambi i tecnici hanno pescato abbondantemente dalla panchina.

L’Akademia Sant’Anna incassa la 14ª sconfitta in stagione, la sesta senza vincere nemmeno un set. Una prestazione decisamente sottotono nei primi due set, nel terzo la squadra è rimasta in partita per più tempo. Tempo totale della sfida sotto l’ora di gioco, appena 55 minuti. Per la classifica non si aspettavano forse punti in questa trasferta laziale, ma il match che si giocherà nel pomeriggio tra Perugia e Sant’Elia, complice lo stop subito a Guidonia, potrebbe permettere alla squadra allenata dall’ex Gagliardi, Sant’Elia, di operare il sorpasso in classifica.

Roma Volley Club – Desi Shipping Akademia Messina 3-0

Primo punto Messina ma Roma con Bici rimonta e fa subito il break, con Bianchini al servizio le locali allungano sul 5-1 e Breviglieri ferma il gioco. Non cambia il copione e su un primo tempo su cui non si intendono Muzi e Martinelli, che consegna l’11-3 a Roma, Breviglieri spende anche il secondo time out. La capolista, aiutata da un’Akademia incapace di reagire, allunga superando la doppia cifra di vantaggio e Breviglieri non avendo più time out toglie per il finale di set Muzi in favore di Brandi. Il set si chiude sul 25-11 per Roma col muro di Melli.

Ad inizio secondo set altro cambio in casa Messina, rientra intanto il capitano Muzi, ma Ebatombo lascia il posto a Varaldo. Roma sin dale prime fasi ottiene nuovamente il break sul 4-1, Breviglieri opta per un ulteriore cambio, Silotto per Robinson, ma il Messina continua a restare sotto nel punteggio. Sul 9-3 per Roma la panchina del Messina chiede time out, al rientro Bici serve un ace e prosegue l’allungo delle locali che sono in piena gestione nel parziale. Roma aiutata anche dal nastro quando Bianchini firma il 14-3 da seconda linea e Breviglieri interrompe nuovamente il gioco. Prosegue il monologo di Roma e coach Cuccarini fa scendere in campo le giovanissime De Luca Bossa, Valerio e Valoppi. Il set si chiude sul 25-9.

Break romano anche nel terzo set, ma stavolta Akademia prova a restare in scia sul 4-3 e con Varaldo pareggia sul 6-6. Subito dopo aver agganciato le locali però Akademia si ritrova sotto di 3 e deve quindi provare a rientrare in partita. Sul 12-7 però arriva il time out di Breviglieri ma sembra che il break decisivo sia ormai già stato effettuato. Roma allunga sul 20-13 e nel finale controlla, Akademia brava comunque a chiudere in crescendo e restare in partita per come può nel finale. Il punto di Valerio fissa il punteggio finale sul 25-17.

Tabellino

Risultato finale: 25-11 25-9 25-17

Roma Volley Club: Bici 13, Bechis 2, Rivero ne, Ciarrocchi 5, Ferrara 0, Rucli 8, Valoppi 0, De Luca Bossa 0, Melli 15, Bianchini 9, Rebora ne, Valerio 2.

Coach: Giuseppe Cuccarini. Assistente: Gabriele Tortorici.

Desi Shipping Akademia Messina: Varaldo 4, Martinelli 4, Catania 1, Ciancio ne, Martilotti 5, Mearini 0, Muzi 0, Brandi 0, Silotto 0, Robinson 10, Ebatombo 2, Faraone 0, Pisano ne.

Coach: Marco Breviglieri. Assistente: Flavio Ferrara.

Arbitri: Claudia Lanza e Giuseppina Stellato.