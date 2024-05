Tecnici già sul posto per capire cosa non ha funzionato

Il leone ha iniziato a ruggire alle 12, come ogni giorno. Ma poi tutto si è fermato. Tanti turisti stamattina a piazza Duomo, come ogni martedì, hanno atteso invano di assistere al meccanismo del Campanile e sono andati via delusi.

Tecnici sul posto per capire cosa non ha funzionato ma, ormai, per oggi tutto è saltato.

In porto, oggi, la Msc World Europa, con 6.762 passeggeri, la Costa Fortuna, con 3.400, e la Star Flyer con 150.