La Casa delle farfalle a Messina: al Museo Accascina dal 14 febbraio al 14 giugno

L'iniziativa itinerante sbarca in riva allo Stretto. Il comune dà il patrocinio

MESSINA – La “Casa delle farfalle” farà tappa anche a Messina il prossimo 14 febbraio e sarà ospitata al Museo Regionale Accascina, dove la bellezza e la magia di centinaia di farfalle variopinte vive, libere in volo incanteranno i visitatori sino al 14 giugno 2025. Soddisfatto anche il Comune di Messina, che ha dato il patrocinio a un’iniziativa “ben accolta e condivisa” dal sindaco Federico Basile e dall’assessore agli Spettacoli e Grandi Eventi cittadini Massimo Finocchiaro per le finalità del progetto.

Basile e Finocchiaro: “Un paradiso tropicale”

Basile e Finocchiaro hanno spiegato: “Un progetto lodevole che si caratterizza per essere non solo un giardino d’inverno trasformato in un paradiso tropicale per attrarre grandi e piccini in un’esperienza unica, dove natura e cultura si incontrano per dare ai visitatori l’opportunità di apprendere nozioni interessanti su questi meravigliosi insetti e la biodiversità, nonché di vivere un momento di aggregazione sociale”.

Le altre tappe della “Casa delle farfalle”

La “Casa delle Farfalle”, che ha già fatto tappa in città come Modica, Siracusa, Ragusa, Palermo e Marsala, quest’anno si arricchisce anche di una straordinaria novità: la collezione “Insecta” del giudice Vittorio Aliquò. Questa esposizione promette di essere uno dei punti di maggiore interesse, offrendo ai visitatori un viaggio affascinante nel mondo degli insetti.

Andrea Scarso a capo della società che organizza l’evento, evidenza come la “Casa delle Farfalle” a Messina, assuma un valore speciale grazie alla locationd’eccezione, il Museo Regionale Accascina custode di capolavori di inestimabile valore, tra cui due opere del Caravaggio e un’opera di Antonello da Messina. “Questo connubio tra arte e natura rappresenta un’occasione imperdibile per un’esperienza culturale a 360 gradi, che coniuga il fascino dell’arte con la meraviglia della biodiversità. È un progetto pensato per tutti, dalle famiglie ai gruppi scolastici, con l’obiettivo di sensibilizzare i visitatori sull’importanza del rispetto per l’ambiente”.

Un team di esperti naturalisti guiderà i visitatori in un viaggio alla scoperta del mondo delle farfalle, rispondendo a domande, svelando curiosità e approfondendo temi legati alla biodiversità. Sarà inoltre possibile partecipare a laboratori didattici e ad altre iniziative organizzate dagli entomologi della “Casa delle Farfalle”. Nata con una finalità educativa, oltre che naturalistica e ludica, questa mostra faunistica unica nel suo genere è realizzata con grande attenzione al benessere degli esemplari in tutte le fasi del progetto.