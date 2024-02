La Cocuzza Basket Milazzo supera il Domenico Savio nel derby

Seconda vittoria consecutiva per i mamertini che superano in trasferta anche il Savio nella quinta del girone di ritorno della serie C Unica

MILAZZO – La Peppino Cocuzza-Basket Milazzo ha conquistato una vittoria di grande importanza contro il Savio Messina, segnando il suo secondo successo consecutivo dopo la recente vittoria sugli Stingers Reggio Calabria. Ora, la squadra si prepara per un’altra sfida impegnativa contro Marsala al PalaCocuzza che si terrà oggi, sabato 24 Febbraio, un match cruciale che potrebbe avere un impatto significativo sulle prospettive della squadra nel campionato di C Unica.

Savio Messina – Cocuzza Basket Milazzo 68-82

L’incontro è stato caratterizzato da una partenza equilibrata, con entrambe le squadre impegnate a ottenere vantaggi sul campo. Tuttavia, sono stati i ragazzi di coach Romeo a prendere il controllo del gioco nel secondo quarto, costruendo un solido margine che li ha visti andare al riposo lungo in vantaggio.

Nonostante i tentativi di rimonta da parte dei padroni di casa nel terzo periodo, la determinazione e la resilienza della Peppino Cocuzza-Basket Milazzo sono emerse nel quarto periodo. Hanno stretto le maglie in difesa, limitando le opportunità di punteggio per il Savio Messina, e hanno capitalizzato su ottime percentuali di tiro, guidate da giocatori chiave come Samardzic, Nesman e Miraglia. Alla fine, il punteggio finale di 68-82 ha sancito la vittoria della Peppino Cocuzza-Basket Milazzo.

Tabellino

Parziali: 20-24, 10-15, 22-23, 16-20.

Savio Messina Basket: Paez 8, Soraci 11, Runci 3, Jareci 29, Franch 3, Gravagno, Stevanovic, Trischetta 14.

Peppino Cocuzza / Basket Milazzo: Conidi 5, Samardzic 20, Cianciafara 2, Preci 5, De Gaetano 10, Irato, Collier Broms 8, Albana, Nesman 14, Cocuzza 5, Miraglia 13. Coach: Romeo.

