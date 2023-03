La commissaria europea ai Trasporti: "Sosteniamo il ponte sullo Stretto" - Tempostretto

Le dichiarazioni di Adina Valean: "Faremo tutto il possibile, si tratta di un progetto utile per l'Italia"

“Massimo sostegno al ponte sullo Stretto da parte della Commissione europea”. Lo ha affermato la commissaria europea ai Trasporti, Adina Valean, in occasione della presentazione dell’iniziativa “Cantiere Italia Pnrr” (fonte “Milano Finanza”). “Siamo pronti a sostenerlo in ogni modo”, ha annunciato. Ha evidenziato Valean: “Il ponte è sulla nostra mappa delle reti sostanziali. Il ministro Salvini è impegnato in questo progetto, molto utile, e che cambierà la situazione in Italia”.

Le dichiarazioni della commissaria sono avvenute in coincidenza con quelle del vicepresidente del Consiglio in occasione dell’avvio dei lavori del raddoppio ferroviario Messina-Catania: “Il ponte costa meno di un anno di reddito di cittadinanza e sarà per noi motivo d’orgoglio. La Sicilia deve essere unita al resto d’Italia e d’Europa con un Ponte che sarà un gioiello ingegneristico. Sarà una rivoluzione per la Sicilia”.

