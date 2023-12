La consegna dei doni di Natale ai bambini sotto l'albero di Piazza Cairoli - Tempostretto

L'appuntamento sabato 23 dicembre su iniziativa delle associazioni Morgana, Orum e Invisibili Onlus.

MESSINA – Sabato 23 dicembre si conclude l’undicesima edizione della raccolta di giocattoli promossa e organizzata dalle associazioni Morgana, Orum e Invisibili Onlus.

Scrivono gli organizzatori: “Rivolgiamo un invito speciale alle famiglie e alla cittadinanza per partecipare alla consegna dei doni di Natale. Un occasione per rendere unico il Natale dei più piccoli. La consegna dei giocattoli avverrà in un’atmosfera magica che vedrà tutti i bambini presenti dalle 17 alle 19 al villaggio di Babbo Natale, allestito sotto l’albero di Piazza Cairoli, ricevere e scartare il proprio regalo”.

E ancora: “Un ringraziamento ai numerossissimi partecipanti che dall’11 Dicembre hanno donato giocattoli e peluche. E grazie anche al supporto dei volontari che in questi giorni hanno selezionato e impacchettato centinaia di doni per rendere possibile e indimenticabile questo pomeriggio di solidarietà”.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’associazione all’indirizzo email associazione.morgana@gmail.com, oppure consultando le pagine Instagram/Facebook.